Wanneer je je Windows 7 of 8.1-systeem upgradet naar Windows 10 of wanneer je een stevige update binnen Windows 10 installeert… kan je alleen maar hopen dat alles vlekkeloos verloopt. Het is bijvoorbeeld al voorgevallen dat na een Windows 10-update bepaalde apps verdwenen waren. Easeus System GoBack belooft je systeem met een paar muisklikken naar de vorige versie te laten terugrollen.

Wanneer de installatiewizard van Easeus System GoBack merkt dat je slechts over één schijf (partitie) beschikt, dan weigert die verder te doen tot je (bijvoorbeeld) een usb-schijf inplugt. Het is namelijk de bedoeling dat het programma een complete schijfimage van alle partities naar die andere schijf gaat maken.

Dat gaat overigens erg eenvoudig – en duidelijk ten koste van extra mogelijkheden of opties. Je start het programma op, uiteraard voor je de systeemupgrade of -update laat uitvoeren, en met één muisklik start je de systeemback-up. Die komt terecht in een bestand met het huiseigen pdb-formaat. Standaard stelt de tool een map (My Backups\System_GoBack_Free) voor op een geschikt station. Houd er wel rekening mee dat de tool niet controleert of de doelschijf over voldoende vrije ruimte beschikt. Vervelend is wel dat dit proces erg lastig te onderbreken valt eenmaal het is gestart.

Blijkt er na de upgrade of update iets onverhoopt fout te lopen en wel zodanig dat je liever afziet van deze operatie, dan hoef je het programma maar weer op te starten en met een muisklik de back-up naar je originele partitie(s) te laten terugzetten. Je systeem heeft (hopelijk) een succesvolle terugrol ondergaan.

Easeus System GoBack blijkt inderdaad een erg eenvoudige oplossing te zijn voor wie zonder moeite of kennis een systeemback-up wil maken en terugzetten. In feite echter biedt dit programma niet meer aan – wel integendeel – dan enig ander imaging programma, zoals Todo Backup uit hetzelfde huis (Easeus) bijvoorbeeld. Meer zelfs, als je al (het gratis) Easeus Todo Backup hebt geïnstalleerd, dan wijst de setupwizard van System GoBack je erop dat je gerust dat programma kunt gebruiken.

De tool mikt dan ook op echte beginners die niets liever hebben dan dat alles met een simpele muisklik te regelen valt.