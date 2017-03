Het ingebouwde schijfbeheer in Windows 10 biedt beperkte mogelijkheden voor wie partities wil beheren. Eassos PartitionGuru Free biedt meer opties, maar houd er alvast wel rekening mee dat de gratis editie een uitgeklede versie is van de betaalde variant. Op www.partitionguru.com/featuredetails.php krijg je alvast een gedetailleerd overzicht van de verschilpunten tussen beide edities.

Bij het installeren verschijnt een waarschuwing om ParititionGuru niet te installeren op een partitie waar je eventueel data zoekt te recupereren. Hoewel ParititionGuru in eerste instantie is bedoeld om schijven en partities te beheren of te klonen, zit er inderdaad ook een (wat rudimentaire) module voor het terughalen van verdwenen partities en bestanden in.

Zoals bij de meeste partitiebeheerders krijg je het partitioneringsschema ook in PartitionGuru zowel grafisch als tekstueel voorgesteld. Wel komt de interface van ParititionGuru iets rommeliger over dan bij een aantal andere partitiebeheerders.

Vanuit het contextmenu van een partitie komen dan de gebruikelijke manipulaties beschikbaar, zoals het creëren van een nieuwe partitie, het schalen, formatteren, splitsen, verwijderen of (on)zichtbaar maken van een bestaande partitie of het toekennen van een nieuwe stationsletter. Het is tevens mogelijk een partitie te klonen, zowel naar een andere partitie als naar een beeldbestand. Voor gevorderde gebruikers zit er ook een fysieke schijfeditor (hex-editor) bij.

Zoals gezegd bevat de gratis editie wel een flink aantal beperkingen. Zo kan deze editie bijvoorbeeld niet overweg met schijven die zich niet houden aan de 512-bytes-per-sector, blijken schijven groter dan 2 TB net een brug te ver, en kun je ook niet al te veel aanvangen met virtuele stations. De tool kan bijvoorbeeld wel virtuele schijfbestanden benaderen, zoals vmdk, vhd, vdi en img, maar het blijft dan wel beperkt tot leesoperaties.

Op de website kun je nog terecht voor een online handleiding.