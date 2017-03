Databank VirusTotal is een onderdeel van Google en een gevestigde naam als het om het identificeren van malware gaat. In feite verzamelt de databank de kennis van populaire antivirussoftware op één plaats. Met een antivirusprogramma kan je na het installeren van een programma nagaan of er geen geurtje aanzit, maar het is mogelijk om dat al op voorhand te doen dankzij browserextensie Download Virus Checker, dat gebruik maakt van VirusTotal. De plug-in is beschikbaar Google Chrome en Mozilla Firefox.

Via de website van VirusTotal heb je ook de mogelijkheid om bestanden en URL’s te uploaden om deze te laten controleren, maar dat is een onhandig proces dat je waarschijnlijk meer dan eens zal vergeten wanneer je iets nieuws binnenhaalt. Nee, dan is het installeren van de Download Virus Checker een stuk handiger: de plug-in schiet automatisch in actie om je bestanden te scannen wanneer je iets downloadt en te vergelijken met wat er in de VirusTotal-databank staat. Je kan Download Virus Checker vinden in de Chrome Web Store of de Firefox Add-ons.

Na het installeren van de extensie verschijnt het Virus Checker-icoontje (met wat fantasie zie je er een kevertje in) aan de rechterbovenkant van de browser. Als je daarop klikt, opent er zich een venster waarin je kan nakijken hoeveel scans de plug-in momenteel aan het uitvoeren is. Selecteer je hier click to abort all active scans, dan kan je het scanproces van Download Virus Checker stopzetten.

Zodra je iets begint te downloaden schiet de extensie in actie en zal je bij het logo een badge met het aantal lopende scans zien verschijnen, wat aangeeft dat de plug-in bezig is. Jouw download zal pas starten wanneer de scan afgerond is en Download Virus Checker het programma als betrouwbaar heeft bevonden. Standaard controleert de plug-in geen afbeeldingen, video- of audiobestanden. Wil je dat de extensie dat wel doet, dan moet je de instellingen aanpassen. Daar geraak je door met een rechtermuisknop op het logo te klikken en voor options te kiezen. Vervolgens verwijder je in de whitelist de bestandstypes die je wel wilt laten checken. Klik op save om je aanpassingen te bewaren. Omgekeerd kan je in de whitelist ook bestandsformaten invoeren waarvan je wilt dat Download Virus Checker ze negeert.

Via options kan je ook aangeven hoe vaak de plug-in een bepaald bestand in de VirusTotal-databank mag aantreffen vooraleer het als kwaadaardig wordt beschouwd. Standaard verklaart Virus Checker iets als gevaarlijk wanneer het door 3 antivirusprogramma’s als dubieus wordt aangeduid, maar je kan dat nummer dus verhogen of verlagen bij min number of positive reports.