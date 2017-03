Je hebt het wellicht zelf al ondervonden tot je grote ergernis: sedert de jubileumupdate (anniversary update) van Windows 10 zal het besturingssysteem zichzelf op een bepaald moment in de tijd hoe dan ook automatisch herstarten om geïnstalleerde updates te laten werken. Stel je voor dat zulks gebeurt op een moment dat je nog onbewaarde gegevens in een applicatie had open staan! RebootBlocker helpt je dat te voorkomen.

Via het opdrachtregelcommando winver kom je snel te weten of die jubileumupdate van Windows 10 inderdaad al is doorgevoerd op je eigen systeem. Zie je hier versie 1670, builld 14393 of hoger staan dan is dat effectief het geval en loop je dus het risico op zo’n ongewenste en onverwachte herstart.

Windows 10 laat je zo’n herstart weliswaar met maximaal 12 uur uitstellen (via Instellingen, Bijwerken en beveiliging, Windows Update, Gebruikstijden wijzigen) maar eens dit tijdsframe voorbij, is er geen ontkomen meer aan. Behalve dus met RebootBlocker, dat zich na installatie nagenoeg onmerkbaar als een service installeert (RebootBlockerService) met slechts één bedoeling: tijdig het tijdsframe aanpassen zodat de ‘verplichte herstart’ automatisch wordt uitgesteld.

Met de Creators Update van Windows 10 (april 2017) beloof Microsoft beterschap. Windows zal gebruikers niet langer dwingen om updates direct te installeren (je kan zelf een tijdstip kiezen) en bovendien zou het tijdsframe voor de onvermijdelijke herstart van 12 uur tot 18 uur worden verruimd. Maar ook in dit geval kan een tool als RebootBlocker zijn nut bewijzen.