Smartphonefabrikant Alcatel is van plan om een Windowsversie van de Alcatel Idol 4S in Europa te verdelen. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens de Mobile World Congress, en was daarbij een van de weinigen om een nieuwe Windows Phone voor te stellen op de beurs. Het toestel zal onder een nieuwe naam aan het Europese publiek gepresenteerd worden: de Alcatel Idol 4 Pro.

Snellere chip

Het gaat om een toestel dat Alcatel al in de Verenigde Staten verkoopt en nu ook naar Europa brengt vanwege “grote interesse van Windows 10 fans en zakelijker smartphone-gebruikers”. De smartphone heeft hetzelfde design als de Idol 4S, maar binnenin zijn er wel belangrijke verschillen op te merken naast de omschakeling naar Windows 10 Mobile.

Zo wisselt Alcatel de middensegment Snapdragon 652-chip in voor de Snapdragon 820, de processor die in alle premiumtelefoons van 2016 grote sier maakte. De RAM wordt verhoogt naar 4 GB en de minimale opslagruimte naar 64 GB.

Productiever scherm

Het amoled-scherm zet daarentegen een stapje terug: van QHD naar Full HD. Dat zal de batterij alvast ten goede uitkomen. Een reden waarom Alcatel voor een mindere resolutie gaat is waarschijnlijk omdat het de telefoon als een professioneel toestel in de markt zet – voor zakelijke applicaties is een Full HD-resolutie in de regel ruim voldoende. Bij de originele Idol 4S leverde de fabrikant als marketingstunt een gratis VR-bril, waar je wel een merkbaar voordeel haalt uit QHD. Het is niet duidelijk of de Idol Pro 4 ook de headset meekrijgt.

De camera en de batterij van de Idol 4 Pro blijven gelijk aan die van de Idol 4S. Uit de specificaties die we hierboven hebben uitgelijnd, kan je al afleiden dat de Pro-versie als een premiumtoestel in de markt zal worden gezet, met ditto kostprijs. Het prijskaartje klokt af op 599 euro. Het is nog niet bekend of de telefoon ook in de Benelux verkrijgbaar zal zijn.