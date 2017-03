Je toestel van nieuwe stroom voorzien door het neer te leggen op een speciale plaat: het heeft iets wonderlijks en tegelijkertijd iets afschrikwekkend. Angst voor een onbedoelde elektrische schok is echter helemaal niet nodig. De inductieve techniek die gebruikt wordt voor het overbrengen van energie maakt gebruik van een onschadelijk elektromagnetisch veld dat niet krachtig genoeg is om een sterk effect te hebben op je lichaam, en ook maar beperkt in bereik is. De oplaad-component is zonder problemen in te kapselen in een plastic bescherming, wat de veiligheid verder verhoogt.

Geen gefrunnik

Met name bij smartphones heeft draadloze laadtechnologie de laatste jaren aan populariteit gewonnen, al blijft het aantal toestellen dat de functie effectief aanbiedt erg beperkt. Je slimme telefoon moet de juiste technologie ondersteunen, maar er zijn hulpstukken die een incapabele telefoon toch draadloos laten opladen: speciale hoesjes, of zelfs stickers. Momenteel zijn er twee grote concurrerende standaarden voor draadloos opladen: Qi en AirFuel. In de praktijk zal je bij smartphones voornamelijk Qi tegenkomen. Je kan er met grote zekerheid van uitgaan dat een lader geschikt voor Qi met je smartphone zal kunnen samenwerken, maar het is altijd slim om de compatibiliteit toch eens te controleren.

Waarom zou je draadloos opladen? We nemen onze smartphone overal mee naartoe, wat er vaak op neerkomt dat ook de bijhorende kabels en adapters heel wat afstand afleggen, met het gevolg dat deze geregeld zoek raken of niet bij de hand zijn. Dat betekent niet dat je je draadloze oplader opeens wél zal vinden zonder zoeken. Een combinatie van beide lijkt momenteel de beste gok om altijd een oplaadalternatief beschikbaar te hebben. Daarnaast kan je dankzij bepaalde draadloze oplossingen een stopcontact uitsparen. Uiteraard is het ook gewoon handig om de batterij van je toestel zonder gefrunnik met kabels bij te laten tanken. De snelheid van het laden ligt op hetzelfde niveau als bij een kabel.

Omgeleid

Het aantal recente smartphones dat uit de doos draadloos laden aanbiedt, is dus niet zo uitgebreid. Hoort je smartphone daar niet bij, dan betekent dat niet dat je draadloos opladen meteen als onmogelijk moet beschouwen. Er zijn hoesjes op de markt die de functionaliteit toevoegen. Het valt op dat het merendeel daarvan gericht is op iPhone-gebruikers. De cases variëren van relatief goedkoop tot vrij duur. Voor 25 euro heb je bijvoorbeeld een Nillkin Super Power case, bij Mophie ben je 70 euro kwijt aan een Juice Pack. Smartphone-eigenaars met zin voor avontuur kunnen de producten van Energysquare overwegen. Dit crowdfundingproject belooft draadloos laden mogelijk te maken met speciale stickers die je op je telefoon aanbrengt. Of deze ook effectief werken, is op dit moment nog niet duidelijk: het bedrijf zou rond deze tijd de eerste afgewerkte pakketjes aan zijn investeerders sturen. Wil je nieuwe stickers bestellen, dan moet je je aanmelden op een wachtlijst.

Ben je wel een van de gelukkigen met een smartphone die draadloos laden ondersteunt, dan presenteren we je hieronder zes fabrikanten die laders aanbieden voor je telefoon.