Metadefender for Chrome is een browserextensie die je de mogelijkheid geeft om downloads te scannen en jezelf te beschermen tegen malware-invasies.

Ook je antivirus kan je tegenhouden wanneer je op het punt staat om een bedenkelijk bestand te downloaden, maar de extensie heeft een voetje voor omdat het een beroep kan doen op de kennis van diverse antivirusprogramma’s om zijn analyses te maken; 41 verschillende programma’s om precies te zijn, waaronder bekende namen als Symantec, Microsoft, McAfee en Sophos.

Sleutel

Metadefender heeft een paar beperkingen. Het kan geen bestanden groter dan 140 MB scannen en het maximum aan downloads dat het in een uur kan verwerken is 25. De extensie geeft dus geen volledige dekking, maar een gewone gebruiker kan nog altijd heel wat voordeel halen uit de bescherming van de add-on.

De extensie is te downloaden via de Chrome Webstore. Om Metadefender te installeren in de browser moet je enkele toestemmingen geven. Wanneer je dat gedaan hebt, opent er een webpagina van de ontwikkelaar. Hier krijg je een API-key te zien. Controleer of deze key overeenkomt met de sleutel van de geïnstalleerde extensie, die je kan openen via een m-icoontje linksbovenaan in de adresbalk van Chrome.

Automatisch of manueel

Metadefender zal nu automatisch je bestanden scannen. Wil je liever dat dit manueel gebeurt, dan kan je de optie Scan all Downloads desactiveren. Je kan de extensie daarna gebruiken door met je rechtermuisknop op een downloadlink te klikken en de scan-optie te selecteren.

Na het scannen krijg je een score op 41 te zien – dit vertelt je hoeveel virusprogramma’s het bestand als gevaarlijk beschouwen. Een hoge score is dus een veeg teken en vertelt je dat je de software beter links laat liggen.