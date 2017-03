Score: 8/10

Prijs: €349

PROS Klein en stijlvol design

4 GB RAM maakt surfen en multitasken mogelijk CONS Enkel krachtig genoeg voor licht gebruik

Ockel is een Nederlandse start-up met grote ambities voor kleine toestellen. De kersverse computerfabrikant biedt momenteel drie verschillende toestellen aan: de Sirius A, de Sirius B en de Sirius B Black Cherry. Ik kreeg de laatste al te pakken.

Compact

De Sirius B heeft het formaat van een compacte externe harde schijf. Het ding is met andere woorden klein, dun en lijkt op geen enkele manier op een conventionele computer. De behuizing biedt nauwelijks meer ruimte dan een grote smartphone, maar Ockel maakt zich sterk dat het stijlvolle doosje toch een echte computer is. Het design van de Sirius B Black Cherry imponeert alvast. Op de glazen bovenkant vind je het logo van Ockel dat oplicht wanneer de kleine pc aan staat. De onderkant heeft dan weer een strak ontwerp met lijnen. De behuizing voelt bovendien stevig aan en hoewel de pc licht is, voelt hij nooit goedkoop aan. Tot slot is de Sirius B passief gekoeld: geen ventilator dus, waardoor de computer muisstil is.

In het kleine doosje propte Ockel een eMMC van 64 GB samen met 4 GB aan RAM en een Intel Atom-processor. Die chip is aan de lichte kant en leunt wat prestaties betreft meer aan bij een Windows-tablet dan bij een pc met Core-processor. De Atom staat desalniettemin zijn mannetje bij licht gebruik en daarvoor is deze Ockel natuurlijk ontworpen. 64 GB aan opslag is gezien het kleine formaat niet weinig. Hoewel het opslaggeheugen sneller is dan een harde schijf is de capaciteit te klein om van een echte SSD te spreken.

Geen krachtpatser

Ockel claimt in zijn marketing dat het kleine toestel even krachtig is als een desktop, maar daar is natuurlijk niets van aan. De Atom-processor kan niet tippen aan echte Core i-chip en moet ook Core m-cpu’s laten voorgaan. De prestaties liggen meer in de lijn van een budgetvriendelijke laptop zoals bijvoorbeeld de Lenovo Yoga Book. Een krachtpatser is de Sirius B dus zeker niet. Dankzij de 4 GB aan RAM-geheugen zijn de specificaties echter gebalanceerd. De Sirius B is geschikt voor het draaien van eenvoudige applicaties, licht kantoorwerk en surfen op het internet.

De kleine behuizing laat weinig ruimte voor aansluitingen maar Ockel slaagt erin de essentie te voorzien. Zo vind je achteraan een usb 3.0-poort en een klassieke usb 2-poort, naast een HDMI-uitgang voor het scherm en de stroomconnector. Aan de zijkant schuilen twee 3,5 mm-aansluitingen: één voor muziek en één voor je microfoon. Daarnaast vind je tot slot een sleuf voor een microSD-kaart. Binnenin de Ockel schuilen wifi ac en bluetooth. Dat laatste is handig om muis en toestenbord aan te sluiten. Wil je daar een usb-poort voor gebruiken, dan kan een hub van pas komen.

Ockel imponeert met een technisch knap toestel dat bovendien een eerlijke prijs meekrijgt. Het kleine toestel is ideaal voor wie een scherm en randapparatuur wil animeren met een budgetvriendelijke maar stijlvolle computer. Om dit ding als primaire pc te gebruiken, vergewis je jezelf er best van dat je echt een lichte gebruiker bent. Anders zal je snel tegen de grenzen van de Sirius B Black Cherry aan botsen.

Systeemeigenschappen: Intel Atom x5-Z8300, 4 GB RAM, Integrated Graphics, 64 GB eMMC, Windows 10 Home