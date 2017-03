Niet iedereen is te spreken over het aanbod op de Vlaamse televisiezenders. Een manier om dit probleem op te lossen is door je eigen tv-series en films van het internet te downloaden. Wanneer je je computer met je tv verbindt, kan je vanuit je luie zetel alles bekijken wat je wilt. Jammer genoeg is het niet zo handig om een muis te bedienen in de zetel of op een livingtafel. Unified Remote lost dit probleem op door je toe te laten je computer te bedienen met je smartphone.

Stap 1 / Server starten

In de eerste plaats dien je de software van Unified Remote op je computer te installeren. Ga hiervoor naar www.unifiedremote.com en klik op Download. Klik op het juiste besturingssysteem en de software zal worden gedownload. Nadat je het installatieproces hebt doorlopen, zal Unified Remote automatisch starten. Je kan dit waarnemen doordat er een icoontje van de applicatie in je taakbalk verschijnt. Wanneer het icoontje groen is, is de server gestart, een grijs icoon betekent dat de server is gestopt. Je kan de service te allen tijde stoppen of starten door met je rechtermuisknop op het icoon te klikken en voor Stop Server of Start Server te kiezen.

Stap 2 / App installeren

Ook op je smartphone dient de juiste software geïnstalleerd te zijn. Er bestaat een app voor Android, iOS en Windows Phone, welke je in de desbetreffende stores kan terugvinden. De basisversie van de app is gratis. Indien je alle functionaliteit wilt ontsluiten, dien je 3,99 euro te betalen. Wanneer je de app voor het eerst start, zal de software op zoek gaan naar een server die zich op hetzelfde netwerk bevindt. Zorg er daarom voor dat je smartphone en computer met hetzelfde netwerk verbonden zijn. Eenmaal de app je computer heeft gelokaliseerd, zal een verbinding worden opgezet. Hierna kan je met de functies in de app je computer aansturen.

Stap 3 / Basisinput

In het startscherm van Unified Remote staat een lijst met mogelijke functies. De opties met een hangslot ervoor, zoals Full Version en Screen, zijn enkel beschikbaar wanneer je geld betaald. Basic Input vormt de kern van de app; het laat je immers toe om de cursor op je computerscherm te bewegen. Door over je smartphonescherm te vegen, kan je je cursor verplaatsen, tikken met één vinger komt overeen met het klikken met de linkermuisknop en wanneer je met twee vingers tikt, zal een rechtermuisklik worden verstuurd naar je pc. Verder kan je scrollen door met twee vingers te vegen en kan je in- en uitzoomen. Klik linksonderaan op het toetsenbordicoon om tekst naar je computer te kunnen versturen.

Stap 4 / Extra functies

Nog handige functies die in de lijst staan, zijn File Manager en Power. Met de eerste optie kan je doorheen de documenten op je computer bladeren. Tik je bijvoorbeeld op een videobestand, dan zal de film op je pc worden gestart. Zoals de naam doet vermoeden herbergt de functie Power onder andere de mogelijkheid om je computer uit te schakelen, af te melden en te herstarten. Wil je het aantal functies van de app uitbreiden? Klik op het groene plusje en je zal zes categorieën zien staan waaronder extra mogelijkheden zitten. Bij Media kan je bijvoorbeeld een aangepaste afstandsbediening kiezen voor de videospeler VLC. De functie Slide Show die zich onder Presentation bevindt, laat je toe om een PowerPoint-presentatie met je smartphone aan te sturen.