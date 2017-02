Microsoft probeert al ettelijke jaren tevergeefs de concurrentie aan te gaan met Android-smartphones en iPhones. Windows 10 Mobile moest het platform van Microsoft nieuw leven inblazen, maar de verkoopcijfers van Windows Phones blijven laag. Eén van de grootste pijnpunten van Microsoft zijn platform is het gebrek aan apps. Veel van de populaire apps voor iOS en Android kan je niet voor Windows 10 Mobile terugvinden en de apps die wel voor het platform zijn gemaakt, ontvangen zelden updates. Bovendien heeft Microsoft de ondersteuning van verschillende van zijn eigen apps gestopt, met als laatste slachtoffer Minecraft.

Pocket Edition

Microsoft kocht de maker van Minecraft, Mojang, in 2014 over. Sindsdien kan je het populaire spel op zowat alle mogelijke platformen terugvinden, met als recentste toevoegingen bèta’s voor Minecraft Pocket Edition. Deze versie van het spel kan gespeeld worden op Windows Phone 8.1, Windows 10 Mobile, iOS en Android. Eind vorig jaar werd versie 1.0 van Minecraft Pocket Edition voor iOS en Android uitgerold. Op de website van Minecraft staat nu te lezen dat deze versie er voor Windows Phones nooit zal komen.

“Komt de 1.0 Ender Update naar Minecraft Pocket Edition op Windows Phone? Waarom niet?”, staat te lezen in de FAQ van Minecraft. “De 1.0 Ender Update zal niet beschikbaar worden op Windows Phone 8.1 of Windows Phone 10. Ieder Minecraft-platform heeft verschillende noden en het is onze prioriteit om ons te concentreren op langverwachte functies voor zoveel mogelijk spelers.”

Microsoft geeft met andere woorden toe dat de gebruikersbasis van Windows Phone klein is. Het bedrijf heeft daarom besloten om geen tijd meer te stoppen in het verder ontwikkelen van het spel voor het platform. Het aantal gebruikers dat het hiermee kan aanspreken, is immers erg beperkt. De bèta van Minecraft blijft (voorlopig) wel beschikbaar.

Waarom zouden ontwikkelaars wel geïnteresseerd moeten zijn in Windows Phone wanneer Microsoft zelf maar weinig interesse toont in het platform?

Onpopulair

Ook voor Windows 10 Mobile-gebruikers die geen fan zijn van Minecraft is dit slecht nieuws. Het toont immers wederom aan dat het platform van Microsoft stilletjes aan aan het afbrokkelen is. Microsoft hoopte hier met de uitrol van Windows 10 en het Universal Windows Platform verandering in te brengen. Met dit platform kunnen ontwikkelaars apps creëren die op alle Windows 10-toestellen kunnen werken, waaronder pc’s en smartphones. De verwachte populariteit blijft echter uit.

Dit probleem is niet alleen te wijten aan de kleine gebruikersbasis van Windows Phones. Microsoft doet zichzelf voor een stuk de das om door eigen software niet naar het platform te brengen. Waarom zouden ontwikkelaars wel geïnteresseerd moeten zijn in Windows Phone, wanneer Microsoft zelf maar weinig interesse toont in het platform?

Universal Windows Platform

Ook wanneer de finale versie van Minecraft Pocket Edition wel naar Windows Phone was gekomen, maakte Microsoft zijn besturingssysteem er niet populairder op bij ontwikkelaars. Microsoft probeert immers programmeurs zo ver te krijgen om gebruik te maken van het Universal Windows Platform (UWP). Op deze manier kunnen ze zowel de gebruikers van Windows Phones als pc’s aanspreken, wat in totaal een erg grote gebruikersbasis is.

Dit lijkt een win-winsituatie waar Microsoft zelf goed gebruik van zou kunnen maken. Dat het bedrijf het platform zelf niet heeft omarmt, blijkt echter uit de vele versies van Minecraft. De originele versie van het spel voor pc’s is gebaseerd op Java, terwijl de consoleversie gebruik maakt van C++. De Windows 10-editie van het spel maakt eveneens gebruik van C++, net zoals de Pocket Edition, welke een aangepaste interface heeft voor mobiele toestellen. Minecraft voor Windows 10 is gebouwd op UWP, terwijl dit voor de mobiele versie niet het geval is.

Microsoft had alle kaarten zelf in handen om met Minecraft het nut van UWP aan te tonen. In plaats daarvan heeft het bedrijf beslist om twee verschillende versies voor Windows 10 en Windows 10 Mobile te creëren. Dat de versie voor Windows 10 Mobile bovendien geen verdere ondersteuning zal krijgen, wekt bitter weinig vertrouwen op bij ontwikkelaars van third party apps en Windows Phone-gebruikers.