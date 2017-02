Microsoft heeft de ambitie twee grote updates voor Windows 10 uit te rollen dit jaar. De eerste is de creators update. Insiders kunnen daar al een tijdje uitgebreid mee aan de slag. Met de creators update legt Windows een focus op gaming en 3D-design. Zo kan je uitkijken naar Paint 3D, waarmee het kleinste kind zelf 3D-scènes kan maken en een game mode waarin moderne spellen beter moeten draaien.

De creators update rolt vermoedelijk in april uit voor iedereen. Toch verklapte Microsoft al interessante informatie over de volgende update. Die heeft nog geen naam maar zit nog steeds op schema om in 2017 gelanceerd te worden. Volgens informatie die The Verge kon inkijken, mogen we de tweede grote update in de herfst van dit jaar verwachten. Natuurlijk kan Microsoft nog schuiven met die timing.

De tweede update belooft de eerste visueel interessante Windows 10-update sinds de lancering te zijn. Microsoft wil niet enkel de functies van zijn OS mee laten groeien met de tijd, ook het design moet mee. Daarvoor werken ingenieurs in Redmond aan wat ‘Project Neon’ heet. Die moet het Windows 10-design aantrekkelijker maken met de hulp van een vernieuwde stijl en verbeterde animaties in applicaties. Veel weten we nog niet al kon MS Poweruser in het begin van dit jaar al wel wat voorlopig beeldmateriaal bemachtigen.