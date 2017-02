De manier waarop Microsoft omgaat met de privacy van zijn Windows 10-gebruikers is ontoereikend. Dat vermoedt de waakhond voor databescherming van de Europese Unie. De waakhond is samengesteld uit relevante instanties van de 28 Europese lidstaten en heeft onder andere als doel een oogje in het zeil te houden voor de privacy van de EU-burgers.

Werkgroep

De groep heeft als officiële naam de ‘Werkgroep Artikel 29 voor de bescherming van persoonsgegevens’. De werkgroep heeft Microsoft voor meer uitleg gevraagd over de manier waarop de gigant persoonsdata van klanten verwerkt, zowel voor eigen gebruik als voor advertenties. De leden maken zich vooral zorgen over de privacy-instellingen die als standaard gelden bij een nieuwe installatie van Windows 10. Als gebruiker krijg je de mogelijkheid de expres-instellingen te kiezen. Wie dat doet, laat heel wat privacy gerelateerde vakjes aangevinkt staan.

“Microsoft moet duidelijk uitleggen welke persoonsgegevens verwerkt worden voor welke doelen”

In januari al probeerde Microsoft tegemoet te komen aan de vragen van de werkgroep met de lancering van een privacydashboard. Daar kan je nagaan welke instellingen actief zijn voor jouw account. In de creators update van Windows 10, die in vermoedelijk in april voor het grote publiek wordt uitgerold, heeft Microsoft verdere aanpassingen voor de verbetering van de privacy van zijn gebruikers ingebouwd. Een nieuw installatiescherm geeft klanten vijf verschillende niveau’s waarop Microsoft data mag verzamelen. Een optie om helemaal geen data te delen, is wel aanwezig.

Geen toestemming zonder duidelijkheid

De leden van de waakhond zijn niet onder de indruk en blijven volgens Reuters vragen hebben bij de manier waarop gegevens verwerkt worden. Volgens de werkgroep blijft het onduidelijk voor gebruikers om te ontdekken wat er precies gebeurt met de gegevens die ze delen. “Microsoft moet duidelijk uitleggen welke persoonsgegevens verwerkt worden voor welke doelen”, klinkt het.

Daarmee bedoelt de werkgroep dat het bedrijf niet duidelijk aangeeft welke gegevens gebruikt worden voor de verbetering van Windows, en welke gegevens misschien gedeeld kunnen worden met adverteerders. “Zonder die informatie kunnen klanten geen geïnformeerde toestemming geven”, vindt de werkgroep, die niet nalaat te vermelden dat Microsoft zich positief opstelt en zijn best doet tegemoet te komen aan de vragen.

Microsoft zelf laat in een statement weten te blijven luisteren naar de waakhond. “We luisteren aandachtig naar de opmerkingen van de leden van de werkgroep Art. 29 voor de bescherming van persoonsgegevens en we blijven nauw samenwerken met hen en de nationale privacy-organisaties. Onze aankondiging in januari over de veranderingen in de privacy-instellingen van Windows 10 toont onze inzet om de persoonlijke data van onze gebruikers te beschermen.”