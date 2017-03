Je hebt een paar mooie foto’s genomen, bijvoorbeeld van een persoon of van een of ander product, en die had je nu graag aan je kennissen of prospects in een fraaie mock-up gepresenteerd. Nu kan je zo’n mock-up natuurlijk wel zelf creëren in een flexibel fotobewerkingsprogramma (bij voorkeur met ondersteuning van maskers), maar voor wie graag de makkelijke weg bewandelt is er ook Mockuuups Studio.

Het idee achter Mockuuups Studio, dat zowel beschikbaar is voor MacOS als Windows, is eigenlijk zeer eenvoudig. Je haalt de gewenste foto op en je geeft aan welk mock-uptype je verkiest. Dat doe je aan de hand van een aantal selecteerbare criteria: het soort toestel (iPhone, iPad, Samsung, Apple Watch, Macbook), de handen die het toestel vasthouden (mannelijk of vrouwelijk), de oriëntatie van het toestel (portret of landschap), enz.

Afhankelijk van de ingestelde criteria krijg je dan enkele voorbeeldmock-ups te zien, waarbij je geïmporteerde foto meteen in het venster van het gekozen toestel te zien is. Jammer genoeg blijkt het aantal beschikbare mock-ups in de gratis versie behoorlijk beperkt: alleen die mock-ups laten zich vervolgens ook exporteren. Wanneer je echter bereid bent je met je e-mailadres bij de makers te registreren, krijg je wel toegang tot 12 extra mock-ups. Wel zijn we best te spreken over de kwaliteit (en de resolutie) van de geëxporteerde mock-ups.