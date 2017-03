Met Juicebox Lite heb je alvast zero scriptkennis nodig. Een gebruiksvriendelijke interface gidst je snel door het hele proces.

Om Juicebox Lite te kunnen draaien heb je wel de installatie van (het gratis) Adobe Air nodig (https://get.adobe.com/air). Het programma is echter ook beschikbaar als plug-in voor Adobe Lightroom. De toevoeging van Lite doet al – terecht – vermoeden dat er ook krachtiger én betaalde varianten bestaan van het programma. Als je echter met een aantal beperkingen kunt leven, waaronder maximaal 50 foto’s in een onbeperkt aantal galerijen – kun je het met de Lite-versie stellen.

De werking is alvast zeer eenvoudig. Allereerst versleep je vanuit de Verkenner de gewenste foto’s (jpg, png of gif) – dat mogen ten andere ook meerdere foto’s tegelijk zijn. Of je stipt Flickr aan waarna je vanuit je Flickr-account de gewenste plaatjes kunt ophalen. Foto’s uit beide bronnen tegelijk mixen blijkt echter niet mogelijk.

Schalen

Alle geïmporteerde foto’s worden dan in de vorm van miniaturen na(ast) elkaar uitgezet. Wel kun je de volgorde op elk moment nog wijzigen. Bij elke foto kun je de titel evenals een onderschrift en een link url toevoegen.

Standaard worden alle foto’s automatisch tot een zelf te bepalen grootte geschaald, maar deze functie kun je wel uitschakelen. Als je dat wil worden de foto’s ook bijgesneden om netjes te passen in het ingestelde formaat.

Je kunt ook op allerlei manier het uitzicht van de fotogalerij mee bepalen. Zo kun je zelf instellen wat de titel, breedte en hoogte, achtergrondkleur, randkleur en tekstkleur moet zijn en in hoeverre er transparantie moet worden toegepast. Je bepaalt ook welke knoppen er te zien moeten zijn. Handig is dat je elke wijziging meteen in een voorbeeldweergave gereflecteerd ziet.

Publiceren

Ben je hiermee klaar, dan kun je de galerij publiceren. In eerste instantie is dat naar een lokale map, waarna je de inhoud bijvoorbeeld via een ftp-client naar je webruimte uploadt. Handig is ook dat je de bijhorende embed-code te zien krijgt: die kun je dan eenvoudigweg in een webpagina opnemen. Als je dat zo instelt krijg je de galerij meteen na de ‘lokale publicatie’ in je eigen browser te zien (althans in Firefox of Safari, want andere browsers zijn blijkbaar minder coulant).