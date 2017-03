USB-sticks heb je ongetwijfeld al tig keer uit je pc gehaald terwijl die nog is ingeschakeld. Dat hoeft geen probleem te zijn wanneer die op dat moment niet in gebruik is. En voor wie zich nog de FireWire-interface herinnert: ook die apparaten hoorden hot-swappable te zijn. HotSwap! laat je dit voortaan ook met (e)SATA-apparaten doen.

HotSwap!, dat na download zowel in een 32-bits als in een 64-bits versie beschikbaar komt, start je op als administrator. Na de installatie verschijnt het via een pictogram in de Windows taakbalk.

USB-gewijs

Wanneer je het pictogram aanklikt krijg je in eerste instantie een lijst met (e)SATA harde schijven te zien die je veilig kunt verwijderen. Dat houdt in dat alle eventueel gebufferde data eerst effectief naar de schijf worden weggeschreven en dat de schijf desgevallend ook in een ‘spin-down’ komt. De gewenste schijf aanklikken volstaat, net zoals je bij een USB-stick doet.

De maker van de tool claimt compatibiliteit met diverse (e)SATA-adapters, waaronder Silicon Image SATA Host Controller (SiI3112A, SiI3114, SiI3132, …), Silicon Image SATA-PATA Bridge Controller (SiI3611), SATA Host Controller (AHCI modus), zoals Intel Controller Hub (ICH), JMicron JMB 363, enz.

Vanuit het contextmenu kun je HotSwap! verder configureren en bijvoorbeeld ook verwijderbare schijven en dvd/cd-rom’s in de overzichtslijst laten opnemen. Verder laat het programma zich ook nauwgezet aansturen vanuit de opdrachtregel en via errorlevels beregelen vanuit een batch-bestand. Voorbeelden vind je terug op de website van de maker.

Je gebruikt deze tool uiteraard wel op eigen risico.