De Windows Verkenner heeft er in de laatste versies wel een lint bijgekregen, maar de functionaliteit is eigenlijk verrassend weinig gewijzigd. Zo moeten we het nog altijd stellen zonder tabbladen en met een enkelvoudig bestandspaneel. Nomad.NET is een zinvol alternatief.

Start je Nomad.NET de eerste keer op dan krijg je niet alleen de gelegenheid de interfacetaal in te stellen (waaronder het Nederlands), maar je kunt desgewenst ook nog een paar andere onderdelen configureren. Een eerste aangename verrassing is het dubbele bestandspaneel. Dit opzet vergemakkelijkt in elk geval typische operaties als het verplaatsen of kopiëren van bestanden tussen locaties. Het contextmenu is overigens nagenoeg hetzelfde als bij de standaard Windows Verkenner.

Verder krijg je bovenaan de panelen de stationsletters als aparte ‘tabbladen’ te zien, zodat je met een muisklik snel tussen de verschillende stations overschakelt. Hier vind je trouwens ook een knop ‘Netwerk’ terug, zodat je makkelijk naar genetwerkte apparaten als bijvoorbeeld je NAS navigeert. Ook handig is de mogelijkheid om specifieke locaties als een bladwijzer in te stellen: die is dan meteen beschikbaar in het uitklapmenu Bladwijzers.

Een krachtige en overzichtelijke zoekfunctie is eveneens van de partij, inclusief een optie om naar duplicaten te zoeken, zelfs indien die zich in bestandsarchieven zouden bevinden. Nomad.NET biedt zelfs ondersteuning aan voor ftp-connecties.

Nomad.NET is alles bij elkaar een flexibele en lichtvoetige bestandsbeheerder die vooral toch tot zijn recht zal komen bij de ietwat gevorderde gebruiker.