Ongetwijfeld heb je thuis ook een draadloos netwerk. Werk je (ook) nog op de 2.4 GHz-band en ben je omringd door buren die hetzelfde doen, dan is de kans groot dat het drummen wordt. Immers, deze 2.4 GHz-band is weliswaar verdeeld in 11 bruikbare kanalen maar er is ook nog zoiets als overlap en andere struikelblokken. Niet zo eenvoudig dus, maar WiFi Channel Picker biedt hulp.

Het juiste kanaal

Elk kanaal binnen de 2.4 GHz-band overlapt met een naburig kanaal. Is jouw draadloze router bijvoorbeeld afgestemd op kanaal 7 en dat van je buren op kanaal 6 of 8 dan mag je er haast zeker van zijn dat je geregeld met connectiviteitsproblemen hebt af te rekenen. Eigenlijk zijn het alleen kanalen 1, 6 en 11 die voldoende uit elkaar liggen om overlap te vermijden. Echter, gebruiken jij en je buur hetzelfde kanaal dan is er vaak minder een probleem gezien routers dankzij CSMA/CA wel overweg kunnen met signalen die over hetzelfde kanaal gaan, zij het wellicht aan een performantieprijs.

De moraal van dit (toch wel complexe) verhaal? Het is soms een hele zoektocht naar het kanaal dat de meest stabiele en performante verbinding voor jouw draadloze netwerk garandeert. Precies daar komt WiFi Channel Picker om het hoekje kijken.

Aanbeveling

De werking is uiterst eenvoudig. Zodra je de tool opstart gaat die na welke draadloze netwerken in je onmiddellijke omgeving actief zijn. Het is de bedoeling dat je jouw netwerk (SSID) selecteert en vervolgens de knop Evaluate indrukt. Het resultaat? Een doordachte aanbeveling van het programma voor de beste kanaalkeuze. Je krijgt er ook nog wat achtergrondinformatie en suggesties bij – goede afspraken maken goede buren is zeker ook hier van toepassing, zo blijkt.