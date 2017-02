Heel soms krijg je de melding op Windows dat bij het verwijderen van bestanden de naam te lang is om te verwijderen. Vervelend, zeker wanneer je die naam niet zomaar kan aanpassen om het dan toch te verwijderen. Gelukkig bestaat er een trucje om die bestanden te verwijderen met het opdrachtvenster.

Ga naar de map waar het bestand is dat je niet kan verwijderen. Hou dan de shift-toets ingedrukt en kies Opdrachtvenster hier openen. Typ nu het commando ‘dir /x’ zonder aanhalingstekens om een overzicht van de map te krijgen in het opdrachtvenster. Indien er heel wat bestanden in de map staan, kan de lijst behoorlijk lang worden. De bestanden staan niet alfabetisch, maar op datum. In mijn voorbeeld zie ik de lange bestandsnaam, maar daarvoor staat een verkorte versie.

Typ nu in het opdrachtvenster ‘del xxxx’ zonder aanhalingstekens. In mijn voorbeeld is dat dan ‘del ditish~1.doc’. Opgepast: van zodra je nu op Enter drukt, wordt het bestand onherroepelijk van je computer verwijderd zonder dat je ook maar een bevestiging krijgt te zien. Wanneer je zeker bent dat het juiste bestand gekozen is, mag je bevestigen en is het direct weg. Je kan deze stap altijd toepassen, ook wanneer bijvoorbeeld een bepaald bestand in gebruik is.