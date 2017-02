Bij Persoonlijke instellingen onder het titeltje vergrendelingsscherm kan je kiezen welke achtergrond je te zien krijgt bij het aanmeldscherm van Windows 10. Je kan zelf beeldjes kiezen maar Windows kan er ook van het internet halen. Die functie heet Windows-sportlight. Je vindt de functie in het menuutje onder het titeltje Achtergrond.

Het is niet vanzelfsprekend om die afbeeldingen als bureaubladachtergrond in te stellen, tenzij je weet waar je moet zoeken. Windows bewaart de afbeeldingen in een tijdelijke map. Die vind je snel terug door Windows + R in te drukken en de volgende locatie in het dialoogvenster te plakken: C:\Users\JouwNaamHier\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets. Vervang JouwNaamHier door je gebruikersnaam voor je de Enter-toets z’n werk laat doen.

De lijst die je nu te zien krijgt, lijkt uit onbekende bestanden te bestaan. In de map zitten niet alleen de verborgen achtergrondbeelden maar ook thumbnails en andere kleine prentjes waar je niets mee bent. Kopieer de hele inhoud van de map gemakkelijkheidshalve naar een andere map naar keuze. Zo kunnen we aan de slag gaan met de kopietjes zonder dat we Windows verwarren. De kans bestaat dat Windows een waarschuwingsdialoog toont. Klik in dat geval op Ok.

Geen van de bestanden in de map heeft een extensie. Daarom lijkt het alsof je ze niet kan openen. Wij weten echter dat het voornamelijk om .jpg-bestanden gaat. Om dat ook aan je computer duidelijk te maken, zal je de extensie manueel moeten toevoegen. Windows maakt die taak nodeloos moeilijk: je kan bestanden wel allemaal tezamen van naam veranderen, maar als je beslist om meteen ook een extensie toe te voegen, zal het besturingssysteem je negeren. Je zal iedere afbeelding dus manueel een naam moeten geven die eindigt op .jpg.

Sommige bestanden zijn geen .jpg-bestanden en je fotoviewer zal ze niet willen openen, zelfs wanneer je de extensie hebt aangepast. Die bestanden mag je negeren. Alle bestanden die kleiner zijn dan 300 kb mag je meteen ook verwijderen: ze zijn te klein om als bureaubladachtergrond te dienen. De andere beelden kan je bekijken nadat je de extensie hebt aangepast. Vind je een mooi beeld, klik dan rechts en selecteer Als bureaubladachtergrond gebruiken.