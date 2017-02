Artpip is een klein programmaatje dat bestaat voor zowel Mac OS als Windows. Het tooltje neemt het management van je bureaubladachtergrond van je over en benadert die taak bloedserieus. Je achtergrond wordt een heuse kunstgalerij waarop op geregelde tijdstippen nieuwe kunstwerken verschijnen.

Na het downloaden installeert Artpip zich als vanzelf. Je krijgt een hoofdvenster te zien waarop je de belangrijkste instellingen kan aanpassen. Zo kan je selecteren wat voor kunst je aanspreekt en hoe vaak Artpip je bureaublad moet veranderen. De tool moet natuurlijk de beelden downloaden die als achtergrond verschijnen, maar de hele bilbiotheek leeft in de cloud. De impact van het programma op je Mac- of Windowscomputer is met andere woorden heel beperkt.

Standaard zal Artpip je gewoon iedere dag van een nieuwe prent voorzien, die automatisch als achtergrond wordt ingesteld. Je kan er ook voor kiezen in de instellingen te duiken en de updatefrequentie te versnellen naar meerdere keren per dag. Hier pas je bovendien je voorkeursinstellingen aan. Je kan kiezen uit welke periode de kunst mag komen en aanvinken wat voor tekeningen of schilderijen voor jouw acceptabel zijn. Je vindt de tool hier.