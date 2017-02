WhatINStartup blinkt uit in eenvoud. De tool heeft één functie: beheren welke software er samen met Windows opstart. Je hoeft de eenvoudige tool niet te installeren, wat altijd een pluspunt is. Het hoofdvenster ziet er een beetje uit als een venster in taakbeheer. De interface is verder wat verouderd maar aangezien het om een klein en eenvoudig programma gaat, kan dat niet zoveel kwaad.

In het hoofdscherm zie je een lijst met alle programma’s die mee opstarten. Sommigen zal je herkennen, anderen werken op de achtergrond en ken je misschien niets. Belangrijk om weten: je kan niets kapot maken met de tool. In het ergste geval probeer je je antivirusbescherming uit te schakelen maar die is daar normaal gezien tegen gewapend, als je tenminste een degelijk exemplaar draait. Er is niets dat met Windows moét opstarten, al zijn sommige dingen wel handig.

Je kan dingen die mee opstarten snel uitschakelen met de rode knop bovenaan, of ze terug mee laten opstarten met de groene. Indien je zeker bent dat een item nooit mee hoeft op te starten, kan je het ook uit de lijst verwijderen. Andersom is het met deze tool ook erg eenvoudig om een nieuw programma aan het opstartmenu toe te voegen. Klik daartoe op Bestand en selecteer de eerste optie. Je zal een snelkoppeling of een . exe-bestand moeten selecteren.

Houd er rekening mee dat alles wat mee opstart met Windows de opstarttijd van je computer vertraagt. Zeker bij oudere systemen geldt de regel: hoe minder, hoe beter.