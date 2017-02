Task Manager DeLuxe is een gratis alternatief voor het klassieke taakbeheer van Windows. Je downloadt de tool hieronder of via de website en kan er meteen mee aan de slag. De alternatieve taakbeheerder is immers draagbaar en behoeft dus geen installatie.

Het programma ziet er indrukwekkender uit dan het taakbeheer binnen Windows maar dat is natuurlijk de bedoeling. In het hoofdscherm zie je alle processen die op je systeem actief zijn, handig onderverdeeld in een boomstructuur. Zo staan alle processen voor Chome onder één titeltje ‘Chrome’, en dus niet allemaal onder elkaar.

In de volgende tabs krijg je toegang tot de services die draaien en zie je wie er op je systeem actief is. Rechts bovenaan kan je te allen tijde zien hoeveel geheugen en processorkracht er in gebruik zijn. Je ziet meteen ook welk proces verantwoordelijk is voor de grootste belasting op je systeem. Om meer in detail te analyseren waar je pc allemaal mee bezig is, kan je terecht bij de tabs Netwrok, Disk en Performance.

Task Manager DeLuxe heeft geen speciale privileges nodig om te draaien maar wanneer je wil ingrijpen in wat gaande is op je computer, heb je natuurlijk wel administratorbevoegdheden nodig. Die kan je aan de tool geven door onderaan op Elevate privileges te klikken.

De tool is vooral geschikt voor wie echt wil onderzoeken wat er allemaal op zijn computer gebeurt. Misschien is niet alles meteen duidelijk, maar dat kan geen kwaad. Zolang je niet wild om je heen processen begint te sluiten, kan je niet veel verkeerd doen.