download METEEN NAAR

DE DOWNLOAD De ingebouwde zoekfunctie in Windows (Verkenner) mag dan wel krachtig zijn, snel kun je ze bezwaarlijk noemen – of je moet alle mappen waarin je naar bestand wil speuren vooraf geïndexeerd hebben. Bovendien vergt deze module behoorlijk wat van je systeembronnen. CSearcher blijkt heel wat lichtvoetiger.

Naar een Install-knop zoek je bij CSearcher alvast vergeefs. Die is vervangen door een Extract-knop wat meteen duidelijk maakt dat het om een portable programma gaat dat je dus net zo goed ook op een usb-stick kunt plaatsen. Ook op een andere manier mag je CSearcher lichtvoetig noemen: de tool werkt evenmin met een indexeerservice en is (vooral daarom) zuinig met systeembronnen. Handig is nog dat je het programma in het snelmenu van de Windows Verkenner kunt verankeren: dat maakt dat je slechts op een mapnaam met de rechtermuisknop hoeft te klikken om je zoekacties te beperken tot die map.

CSearcher beslaat slechts één venster, van waaruit je alle zoekparameters instelt. Allereerst leg je het eigenlijke zoekpatroon vast, waarbij je ook naar specifieke bestandsnamen of extensies kunt speuren (op basis van jokertekens). Normaliter hoort CSearcher niet alleen naar overeenkomstige bestandsnamen maar ook naar ook tekst binnen (plaintext) bestanden te kunnen speuren, maar dat laatste bleek tijdens onze tests toch niet goed te lukken.

Verder is het mogelijk bepaalde exclusieregels op te nemen, zodat bijvoorbeeld bepaalde extensies worden genegeerd. Je legt ook zelf het zoekbereik vast, waarbij je dan kunt aangeven of de tool alleen naar mapnamen, bestandsnamen of beide moet zoeken, en of ook submappen moeten worden meegenomen.

Ten slotte kun je nog een hele reeks restricties opleggen: op het niveau van datum (gecreëerd, gewijzigd of benaderd voor of na een specifieke datum), op het niveau van bestandsgrootte (kleiner of groter dan) en op het niveau van bestandsinhoud (bestand bevat een bepaald string wel of juist niet). Dit laatste bleek echter tijdens onze tests niet goed te functioneren. Handig is nog dat je zoekcriteria en zoekrestricties kunt bewaren en weer oproepen. Ook laten de resultaten zich nog filteren door bijvoorbeeld aan te geven dat je bestanden met dezelfde naam en grootte of met exact dezelfde inhoud (MD5) slechts één keer mogen worden getoond.

Het moet gezegd: CSearcher zette tijdens enkele informele tests consequent snelle resultaten neer.