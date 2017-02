Pendel je met je laptop geregeld tussen je huis en je werk en heb je je al vaker geërgerd aan het feit dat Windows lang op zich laat wachten wanneer die bepaalde netwerkverbindingen niet kan terugvinden (op je werk die van thuis, en omgekeerd)? Dan deel je dezelfde frustraties als Michael Burns, de maker van Network Drive Control. En ‘guess what’: die frustraties zijn verdwenen.

Eigenlijk doet het tooltje Network Drive Control ongeveer hetzelfde als een functie die in de recentere Windows-versies voor printers zit ingebouwd: op basis van het gedetecteerde netwerk wordt de juiste printer als standaard ingesteld. Zoals de naam al suggereert voert Network Drive Control een vergelijkbaar kunstje uit, maar dan voor je netwerkverbindingen (gekoppelde shares).

De werking is eenvoudig. Bij het toevoegen van een netwerkverbindingen in Network Drive Control kies je eerst de juiste netwerknaam (die kom je bijvoorbeeld te weten als je het Windows Netwerkcentrum opent). Vervolgens duid je de gewenste stationsletter aan en verwijs je naar het bijhorende UNC-pad (bijvoorbeeld \

as\map\…). Desgevallend vul je ook het bijhorende gebruikers-ID en wachtwoord in.

Op dezelfde manier voeg je nu nog andere netwerkverbindingen toe, waarbij je zelfs dezelfde stationsletter voor een ander pad kunt gebruiken, zolang je die maar aan een ander netwerk laat koppelen. Natuurlijk, wil je dat Network Drive Control al actief is bij het opstarten van Windows, dan laat je het vinkje staan bij Run Network Drive Control on Login. Verder kun je hier ook een ‘delay’ (in minuten) invullen. Standaard staat die op 1 ingevuld wat inhoudt dat pas 1 minuut na het opstarten de netwerkverbindingen actief zullen worden. Je kunt op elk moment bestaande verbindingen ook bewerken of verwijderen, of andere toevoegen.