Chrome is ontegensprekelijk de meest gebruikte browser, op een eerbiedwaardige afstand gevolgd door concurrenten als Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari en Opera. Deze laatste doet er nochtans alles aan om gebruikers voor zich te winnen. Is het geen gratis VPN-verbinding dan maar een poging om een totaal vernieuw(en)de interface te introduceren. Opera Neon is geboren.

Wow-moment

Neon is beschikbaar voor MacOS en Windows. Op het moment van dit schrijven tooit het programma zich dan wel met versienummer 1.0 maar eigenlijk is het nog lang geen uitgepuurd product. Niettemin loont het de moeite om de browser even uit te proberen, als was het maar om nog eens een oh- of zelfs een wow-moment te beleven.

De interface, met zijn zwevende cirkelvormige bookmarks, heeft eigenlijk meer weg van een bureublad. Het visuele effect wanneer je zo’n cirkel verwijdert is op z’n zachtst gezegd catchy. Naar de klassieke tabbladen zoek je eveneens tevergeefs: die zijn vervangen door ronde pictogrammen aan de rechterkant. Handig: wanneer je het browservenster verkleint, verkleinen deze pictogrammen automatisch mee. Ongeveer het enige herkenbare wanneer je de browser opstart is de adresbalk – en zelfs die oogt wat speciaal (een icoontje met een lange lijn).

Panelen en hamburgermenu’s

Aan de linkerzijde bevindt zich een uitschuifbaar paneel van waaruit je een soort mediaspeler kunt opstarten die bijvoorbeeld het YouTube-filmpje van de geopende webpagina afspeelt. Hier tref je ook een screenshot-tool aan: je hoeft maar met de muis over het gewenste deel van de webpagina te slepen om het plaatje in je galerij te bewaren – deze galerij vind je trouwens ook terug in dit paneel. Ten slotte tref je hier nog de downloadmanager aan.

Via een bescheiden hamburgerknopje linksonder kun je de zoomfactor instellen, de webpagina afprinten, een nieuw browservenster – al dan niet incognito – openen, je browsergeschiedenis bekijken, je browserdata verwijderen, een behoorlijk uitgebreide taakbeheerder van de browser openen en naar je browserinstellingen gaan, met een aparte ‘advanced’ rubriek. Je vindt hierin op een overzichtelijke manier de meest gebruikelijke instellingen terug.