Ben je de kinderschoenen van een Windows Movie al lang ontgroeid maar vond je professionele non-lineaire videobewerkingstools eigenlijk wat aan de onbetaalbare kant, dan mag je zeker niet voorbijgaan aan DaVinci Resolve. De betaalde variant kost dan wel een slordige 1000 dollar, maar met de geheel gratis versie kom je ook al eind, een héél eind zelfs.

Na een registratie kun je DaVincie Resolve gratis downloaden. Echter, voor je overweegt om met DaVinci Resolve echt aan de slag te gaan, kijk je beter eerst even onder de motorkap van je Windows- of MacOS-computer. Deze krachtpatser voelt zich namelijk pas helemaal in zijn sas bij een Intel Core i5-achtige processor – of liever nog Core i7 – (met 8 kernen voor high definition en 12 voor wie 4K UHD op het oog heeft) en 16GB RAM.

De bewerkingsmodule getuigt alvast van een stevige aanpak en flexibiliteit. De tool ondersteunt bijvoorbeeld multi-cam editing, wat het sync’en van videoclips vergemakkelijkt (op basis van in/out points, timecode of geluid). Je kunt alle beelden in real time bewerken. Je videoclips trimmen gaat ook erg intuïtief – makkelijker dan bij veel gelijksoortige videobewerkers. Het is eveneens mogelijk om tegelijk met verschillende formaten en resoluties te werken.

Uiteraard is het ook mogelijk tekst aan je video toe te voegen, inclusief effecten als schaduw, lichtkrant en zelfs tekstanimaties op basis van bewegingspaden. Met behulp van maskers krijg je ook ongewenste objecten weg uit je beelden.

Waar DaVinci Resolve helemaal in uitblinkt is kleurcorrectie. De leercurve is behoorlijk steil maar wie de moeite doet zich daarin vast te bijten weet zich zeker beloond.

De ondersteuning voor videoformaten mag dan niet zo heel uitgebreid zijn, de exportmogelijkheden maken wel een en ander goed: het is bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om je video’s richting Vimeo of YouTube te sturen.