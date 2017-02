Ben je (al dan niet de facto) beheerder van een heus domeinnetwerk of zelfs van een stevig uitgebouwd thuisnetwerk dan sta je al snel voor heel wat netwerkgerelateerde klussen, en alles wat je kan bijstaan in je dagdagelijks beheer is dan welkom. DesktopCentral Free Windows Admin Tools is bijvoorbeeld zo’n tool. Vanaf een willekeurige pc in je network kom je allerlei nuttige informatie over de clients te weten en kun je ook bepaalde ingrepen uitvoeren.

Detectie

Free Windows Admin Tools is eigenlijk afkomstig van producent Zoho, maar daar valt verder niet veel van te merken (op de downloadpagina heeft men het over DesktopCentral en het logo in de interface zelf wijst naar ManageEngine). Hoe dan ook, deze gratis tool lijkt ons best wel bruikbaar.

In een domeinnetwerk volstaat het de FQD (domeinnaam) en de domeincontroller in te vullen waarna in principe alle aangesloten computers automatisch kunnen worden gedetecteerd. Gaat het om een thuisnetwerk dan dien je wellicht Workgroup (in plaats van Domain) aan te stippen. Eventueel kan je computers ook nog manueel toevoegen (bijvoorbeeld op basis van hun netbios-naam). Lukt het je niet om een verbinding op te zetten met de clients, dan lees je er best de troubleshooting-gids op na. Zorg er tevens voor dat de TCP-poorten 135, 445 en 5000-5002 open staan.

Interface

De interface bestaat uit twee grote onderdelen: Manage Computers en Manage Network.

In het eerste onderdeel is het de bedoeling dat je een specifieke computer selecteert. Je treft dan een 14-tal rubrieken aan: Software Inventory (details over de geïnstalleerde software), Remote Task Manager (waarbij je ook specifieke processen kunt afsluiten), Device information (allerlei informatie over je system en de bijhorende hardware), Remote device manager (laat je toe apparaten die aan de computer zijn gekoppeld te beheren: activeren, deactiveren, updaten en deïnstalleren), Hard Disk Space Detector (overzicht van de gebruikte en vrije schijfruimte op de diverse partities), Network Share Browser (een overzicht van alle shares, inclusief actieve sessies en open bestanden), Local Users and Groups (een overzicht van de – al dan niet actieve – gebruikers en groepen), Currently Logged on User (inclusief de begintijd van de sessie van de huidige gebruiker), Laptop Battery Power (batterijstatus van de laptop, indien van toepassing), Shutdown / Restart (op afstand afsluiten, afmelden, vergrendelen, herstarten, in slaapstand gaan), Wake On Lan (op basis van IP of MAC een pc inschakelen), Remote Command Prompt (allerlei – ook vooraf gedefinieerde – opdrachtregelcommando’s laten uitvoeren), Gpo Update (een update van de GPO’s forceren), Join/Unjoin Computer (een pc naar een ander domein of werkgroep verhuizen).

Het tweede onderdeel, Manage Network, bevat slechts drie rubrieken: Shutdown / Restart, Gpo Update en Wake On Lan, maar het handige is dat je vooraf specifieke computers in een groep kunt onderbrengen waarna je het gewenste commando op een van je groepen toepast.

Kortom, Windows Admin Tools lijkt ons een erg handige tool voor de talrijke routineklusjes waarmee een netwerkbeheerder gezegend is.