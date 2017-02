Heb je een uitgebreide fotocollectie en groeit die frequent aan dan is een degelijke fotobeheertool geen overbodige luxe. DigiKam is precies zo’n tool en hoewel die zich het beste thuisvoelt in een Linux-omgeving kan je ook met de Windows-versie al goed aan de slag.

De download van het openbronprogramma digiKam is behoorlijk fors (zo’n 250 MB) en de server stelt je geduld ook flink op de proef. Gelukkig vlot de eigenlijke installatie een heel stuk beter.

Start je digiKam de eerste keer op dan stelt een wizard je meteen een aantal vragen – waaruit je al kan afleiden dat de tool een wat gevorderde gebruiker voor zich denkt te hebben. Zo moet je aangeven met welke database je wil werken (houd het maar best bij SQLite gezien de ondersteuning van MySQL nog wat experimenteel is), hoe raw-foto’s moeten worden geopend, of de informatie die je via digiKam aan je foto’s geeft als metadata in de fotobestanden zelf moet worden opgenomen, of de foto’s in gereduceerde kwaliteit in de voorbeeldweergaven en op de digitale lichttafel moeten belanden, enz.

Als het goed is kom je daarna in het hoofdvenster van digiKam terecht. Dat hoort netjes Nederlandstalig te zijn, maar desnoods pas je dat nog via het Help-menu aan. Standaard krijg je een drietal verticale panelen te zien. Het linkse panel gebruik je om foto’s te zoeken en te verzamelen (bijvoorbeeld foto’s uit bepaalde mappen, met welbepaalde labels of uit een specifieke periode). In het midden krijg je dan standaard miniatuurafbeeldingen van de foto’s te zien. In het rechterpaneel ten slotte duikt informatie over de geselecteerde foto op. Je bepaalt zelf wat je hier te zien wilt krijgen: eigenschappen, metadata, kleurinformatie, geotagging, enz. Sommige informatie kan je van hieruit ook zelf wijzigen of aanvullen.

Een ingebouwde bewerkingsmodule laat je toe enkele snelle optimalisaties door te voeren, zoals kleurbalans, autocorrectie, restaureren, verscherpen, enz. Het is echter ook mogelijk allerlei transformaties, effecten en versieringen (zoals een rand of tekst) toe te voegen. Handig is wel dat je je bewerkingen ook als verschillende versies van die foto kan bewaren. Die laten zich dan in één oogopslag bekijken – of je plaatst ze naast elkaar op de digitale ‘lichttafel’ van digiKam.

Naast een bewerkingsmodule bevat digiKam onder meer ook een tool om een fotokalender samen te stellen, om een panorama te maken (mits het downloaden van extra software), om foto’s (gereduceerd) te e-mailen en om naar dubbels in je albums te speuren. Verder bevat de tool heel wat handige exportfuncties. Zo kan je foto’s exporteren naar onder meer Flickr, SmugMug, OneDrive, Facebook, Flash, KML, enz.