“Mijn auto, mijn vrijheid,” is een uitspraak die door menig autoliefhebber in de mond wordt genomen. De voorbije jaren is de hoeveelheid auto’s op de baan jammer genoeg gestaag gestegen, met een overvol wegennet tot gevolg. Gefrustreerd aanschuiven in een ellenlange file kan je moeilijk nog als vrijheid aanzien. Veel mensen zien daarom af van tijdens de spits naar hun werk te rijden en hebben hun kantoor naar huis gebracht. Snelle computernetwerken zorgen ervoor dat we de vrijheid die we tot voor kort koppelden aan een wagen voortaan linken aan een ander product: de computer. Wanneer het dataverkeer op een computer ook vastzit in een ellenlange file schiet er van deze vrijheid echter eveneens weinig over. Gelukkig bestaan er verschillende manieren om een trage pc van fileproblemen te verlossen.

Taakbeheer

Een computer wordt niet zomaar van de ene op de andere dag traag, vaak zorgt een opeenstapeling van slecht computerbeheer en softwareproblemen ervoor dat de snelheid van een pc na verloop van tijd afneemt. Om te achterhalen welke software je geduld op de proef stelt, kan je het taakbeheer van Windows openen. Klik hiervoor met je rechtermuisknop op de taakbalk en kies voor Taakbeheer. Indien het de eerste keer is dat je het venster opent, dien je op Meer details te klikken alvorens je kan verdergaan. In het tabblad Processen kan je nakijken welke Toepassingen en Achtergrondprocessen het meeste geheugen gebruiken en de processor het hardst onder druk zetten.

Sinds Windows 8 worden de applicaties en hun verbruik voorzien van kleurencodes. Hoe donkerder geel een waarde kleurt, hoe meer de bijhorende software je computer belast. Door bovenaan op Processor, Geheugen, Schijf, of Netwerk te klikken, kan je de applicaties sorteren volgens aflopende waarde. Merk je bijvoorbeeld dat je geheugen voor bijna honderd procent wordt verbruikt, dan kan je nakijken welke applicatie hiervoor verantwoordelijk is. Je probeert best eerst om de applicatie op de gebruikelijke wijze uit te schakelen. Indien dit niet lukt, kan je in taakbeheer met je rechtermuisknop op de applicatie klikken en voor Beëindigen kiezen.

Achtergrondprocessen

Indien je bij het lezen van de vorige paragraaf het taakbeheer op je pc hebt geopend, heb je waarschijnlijk al gezien hoeveel achtergrondprocessen er draaien op een computer. Veel van deze processen zijn noodzakelijk om je pc en applicaties draaiende te houden, maar er zijn eveneens achtergrondprocessen die je kan uitschakelen.

Je kan in het taakbeheervenster de lange softwarelijst overlopen om op zoek te gaan naar achtergrondprocessen die veel geheugen verbruiken en die je niet nodig hebt. Door naar de taakbalk in Windows te kijken, kom je echter ook al een hoop te weten. Je zal immers verschillende icoontjes zien staan wanneer je aan de rechterkant van de balk op het pijltje klikt. Deze icoontjes staan voor applicaties die op de achtergrond – al dan niet belangrijke – processen uitvoeren. Vind je hier een applicatie terug die je niet gebruikt? Klik met je rechtermuisknop op het icoon en kies voor Sluiten of een soortgelijk commando.

Op mijn computer is OneDrive een applicatie die ik kan sluiten. Deze software wordt standaard geleverd bij Windows 10 en kan je gebruiken om bestanden in de cloud op te slaan. Aangezien ik gebruik maak van Google Drive heb ik de applicatie van Microsoft niet nodig en wordt mijn pc onnodig belast door de software. Met een klik van de knop kan ik OneDrive uitschakelen.

Automatisch starten

Je vraagt je misschien af hoe het komt dat applicaties die je niet gebruikt toch zijn opgestart. Om dit mysterie te ontrafelen, kan je wederom bij taakbeheer terecht. Klik bovenaan op het tabblad Opstarten en je zal alle software zien staan die bij het opstarten van je pc wordt gelanceerd. Aan de Status kan je zien of de applicaties daadwerkelijk worden ingeschakeld tijdens het opstarten en ook de Invloed op opstarten kan je hier terugvinden. Er bestaat een rechtstreeks verband tussen de tijd die je pc nodig heeft om op te starten en de lengte van de lijst met opstartprogramma’s. Hoe langer deze lijst is, hoe meer software er immers opgestart dient te worden alvorens je je computer kan gebruiken.

Er zijn twee types software die je in de opstartlijst kan terugvinden. Tot de eerste groep behoren applicaties waarmee je computer werd geleverd. Deze groep bestaat enerzijds uit software die bij de hardware van je pc hoort, zoals bijvoorbeeld igfxTray.exe, welke bij grafische kaarten van Intel wordt geleverd. Anderzijds wordt je pc geleverd met software van bedrijven waarmee de fabrikant van je toestel een overeenkomst heeft, zoals bijvoorbeeld Microsoft.

De tweede groep software die je in de opstartlijst terugvindt, zijn van applicaties die je zelf hebt geïnstalleerd. Hoogstwaarschijnlijk heb je tijdens het installatieproces – al dan niet bewust- de optie om automatisch op te starten aan laten staan. Eenmaal je meerdere applicaties op je pc hebt geïnstalleerd, kan het aantal opstartprogramma’s op deze manier snel oplopen.

Opstartlijst

Om een applicatie ervan te weerhouden om automatisch op te starten, dien je met je rechtermuisknop op de naam van de software te klikken en voor Uitschakelen te kiezen. De applicatie zal nog steeds in de opstartlijst staan, maar krijgt als status ‘uitgeschakeld’. Je kan te allen tijde de status van de software opnieuw veranderen, waardoor de applicatie wederom automatisch opstart.

Door de opstartlijst uit te dunnen, kan je de opstarttijd van je computer drastisch verbeteren. Dat wil echter niet zeggen dat je alle applicaties zonder meer uit de lijst moet verwijderen. Voor bepaalde software is het immers niet handig wanneer je deze telkens handmatig moet starten. Een mooi voorbeeld hiervan zijn clouddiensten, welke back-ups maken van je bestanden. Indien je er niet aan denkt om deze applicaties handmatig te starten, kan je bij een crash in de problemen komen. Alvorens je alle applicaties uit de opstartlijst verwijdert, dien je dan ook goed na te denken over het belang van deze software en deze af te wegen tegen de opstarttijd die je kan winnen.

Deïnstalleren

Behalve het handmatig verwijderen van achtergrondprocessen kan je eveneens de bron van deze processen aanpakken: geïnstalleerde applicaties. Programma’s kunnen je computer vertragen met behulp van onder andere achtergrondprocessen, systeemservices en snelkoppelingen in het contextmenu. Bovendien kunnen oude applicaties eveneens voor beveiligingsproblemen zorgen. Software als Java zou je bijvoorbeeld niet op je computer moeten hebben staan wanneer je deze toch niet gebruikt.

Je kan applicaties verwijderen die je niet langer gebruikt door naar Programma’s en onderdelen te zoeken en op enter te drukken. Een venster zal zich openen met een lijst van alle applicaties die op je systeem geïnstalleerd staan. Oude programma’s die je niet langer gebruikt, kan je verwijderen door er op te klikken en voor Verwijderen te kiezen.

Wisselbestand

Door het verwijderen van applicaties zorg je er niet alleen voor dat er minder achtergrondprocessen en services draaien, maar zal je harde schijf ook minder vol zijn, wat eveneens een effect op de snelheid van je computer heeft. Wanneer er weinig opslagruimte over is, zal Windows immers niet in staat zijn het wisselbestand te vergroten. Dit bestand staat op de harde schijf en wordt door het besturingssysteem gebruikt om het fysieke geheugen van de computer uit te breiden.

Wanneer de RAM van je computer (bijna) vol is, zal de data van applicaties naar het wisselbestand worden geschreven. Op momenten dat je pc veel data verwerkt, zal Windows het wisselbestand uitbreiden. Indien je harde schijf echter bijna geen vrije ruimte overheeft, zal Windows niet in staat zijn het wisselbestand uit te breiden. Het werkgeheugen zal volgeraken en je computer zal bijgevolg trager reageren.

Defragmenteren

Nog een reden waarom je ongebruikte applicaties beter verwijdert, is dat er meer fragmentatie zal optreden naarmate een harde schijf voller geraakt. Wanneer je een groot bestand opslaat en er niet voldoende aaneensluitende ruimte vrij is, zal de file in kleinere stukjes verspreid over je harde schijf worden bewaard. Hierdoor zal bij het lezen van het bestand de leeskop meermaals opnieuw moeten worden gepositioneerd, wat voor vertragingen zorgt. Om deze reden werd er in het verleden steevast aangeraden om je harde schijf regelmatig te defragmenteren. Dankzij hardware- en softwareverbeteringen is dit echter niet langer noodzakelijk.

Indien je computer een SSD bevat, is het zelfs af te raden om de schijf regelmatig te defragmenteren. SSD’s kan je immers slechts een eindig aantal keer beschrijven. Door defragmentatie uit te voeren op een SSD verklein je dan ook de levensduur van de hardware. Bovendien presteren SSD’s erg goed bij het lezen van willekeurige locaties en heeft defragmentatie dus maar weinig zin.

Bij een klassieke harde schijf met schrijfkop heeft defragmentatie wel zin, waardoor Microsoft dit in zijn besturingssysteem heeft geïntegreerd. Maak je gebruik van Windows Vista of nieuwer? Het besturingssysteem zal standaard een defragmentatie uitvoeren op woensdag om 1 uur ’s ochtends. Hierbij dien je wel op te letten dat je je computer niet telkens meteen afzet wanneer je deze niet gebruikt. De defragmentatietaak zal immers niet de kans krijgen om te lopen.

Animaties

Je hebt het misschien nog nooit gemerkt, maar Windows maakt continu gebruik van animaties. Dankzij deze animaties krijg je vlottere overgangen en worden onder andere schaduwen rond vensters gecreëerd. Wanneer je op een oude pc werkt, kunnen deze effecten er jammer genoeg voor zorgen dat je computer traag werkt. Je kan gelukkig via de instellingen van Windows de animaties uitschakelen.

Klik met je rechtermuisknop op het Windows-logo en kies voor Systeem. Een venster zal zich openen, waar je aan de linkerzijde op Geavanceerde systeeminstellingen dient te klikken. Wanneer je bij Prestaties op Instellingen klikt, krijg je een lijst met alle mogelijke animaties te zien. Je kan sommige animaties uitschakelen, maar het is eveneens mogelijk om bovenaan voor Beste prestaties te kiezen. Hierdoor worden alle effecten uitgeschakeld en zal je pc beter presteren.

Malware

Een pc werkt echter niet alleen traag door de applicaties en functies waarvan jij gebruik maakt, ook malware die langs de bescherming van je systeem glipt, kan voor vertragingen zorgen. Om kattenkwaad te kunnen uithalen, dienen virussen en ander gespuis immers op de achtergrond taken uit te voeren. Bovendien kunnen ze proberen om de goede werking van je computer teniet te doen.

Wanneer je computer traag werkt zonder aanduidbare reden, doe je er daarom goed aan een virusscan te laten lopen. Een programma dat hier uitermate geschikt voor is, is Malwarebytes Anti-Malware. Deze gratis software is gespecialiseerd in het opsporen van kwaadaardige applicaties. Het zal de activiteiten van malware stopzetten, de software in quarantaine plaatsen en je toelaten om de virussen te verwijderen. Bovendien is Anti-Malware erg goed in het vinden van adware. Dit type malware zal advertenties injecteren in webpagina’s en te pas en te onpas popupberichten met reclame tonen. Dergelijke software is niet alleen irritant, maar zal ook de prestaties van je computer beïnvloeden.

Pc resetten

Indien je computer na het uitvoeren van voorgaande stappen nog steeds traag werkt, kan je overwegen om Windows opnieuw te installeren. Sinds Windows 8 hoef je hiervoor geen baanbrekende toeren meer uit te halen. In het besturingssysteem zit namelijk een resetfunctie vervat.

Ga hiervoor naar de instellingen, kies voor Bijwerken en beveiliging en klik aan de linkerzijde op Systeemherstel. Door bovenaan op de knop Aan de slag te klikken, zullen alle fabrieksinstellingen van je computer worden hersteld. Het resultaat is soortgelijk aan wanneer je een volledige herinstallatie van Windows zou hebben gedaan. Alle geïnstalleerde programma’s zullen worden verwijderd en aanpassingen aan systeeminstellingen worden ongedaan gemaakt. Je bestanden zullen wel blijven bestaan.