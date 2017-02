Dankzij de zoekfunctie van Windows kan je op een snelle manier bestanden op je pc terugvinden. Om een zoekfunctie aan te kunnen bieden, indexeert Windows de bestanden op je computer. Wanneer de functie trager werkt, kan dit erop wijzen dat je bestanden niet naar behoren zijn geïndexeerd. Ook als je computer traag wordt wanneer bestanden worden geïndexeerd, zijn er stappen die je kan ondernemen.

Stap 1 / Indexeringsopties

De eenvoudigste en beste methode om te voorkomen dat het indexeringsproces kostbare processorkracht opeist, is door het aantal bestanden te beperken die geïndexeerd moeten worden. Voer je nooit een zoekopdracht uit op je C-schijf? Dan heeft het geen zin dat deze bestanden geïndexeerd worden. Om je huidige indexeringsinstellingen na te kijken, kan je naar indexeringsopties zoeken en op enter drukken. Een venster zal zich openen waarin alle bestanden en mappen staan die momenteel geïndexeerd worden. Wanneer je nieuwe bestanden toevoegt aan één van de mappen die hier zijn opgenomen, zal Windows deze automatisch indexeren. Bovenaan wordt weergegeven hoeveel bestanden er in totaal worden geïndexeerd.

Stap 2 / Indexering beperken

In Windows 10 worden twee belangrijke locaties standaard geïndexeerd, namelijk de Menu Start- en Gebruikers-map. Achter de gebruikersmap zie je AppData staan. Dat wil zeggen dat deze bestanden en mappen in de gebruikersfolder worden geïndexeerd, behalve de AppData-map. Om mappen toe te voegen of te verwijderen, klik je op Wijzigen. Een nieuw venster zal zich openen waarin je vinkjes kan plaatsen voor de verschillende locaties. Je kan bepaalde mappen en bestanden uitsluiten door de juiste map te openen via het pijltje en het vinkje ervoor te verwijderen. Klik op OK om de wijzigingen door te voeren.

Stap 3 / Zoekfunctie uitschakelen

Zoek je nooit naar een bestand of applicatie via de zoekfunctie van Windows? Dan heeft het geen zin dat je bestanden worden geïndexeerd. Je voorkomt dat ze worden geïndexeerd door de service van Windows Search uit te schakelen. Zoek naar services en druk op enter om alle services die op je pc draaien weer te geven. Scrol in het venster naar beneden tot je Windows Search ziet staan. Je kan de service stoppen door er met je rechtermuisknop op te klikken en voor Stoppen te kiezen. Nadat je de service van Windows Search hebt uitgeschakeld, zal je nog steeds kunnen gebruik maken van de zoekfunctie. Doordat je bestanden niet langer worden geïndexeerd, zal het wel langer duren alvorens je een resultaat krijgt.

Stap 4 / Opnieuw samenstellen

Indien je wel een fervente gebruiker bent van Windows Search en merkt dat de functie traag werkt, kan je je harde schijf opnieuw laten indexeren. Zoek hiervoor naar indexeringsopties, druk op enter en klik in het venster op Geavanceerd. Op het tabblad Instellingen voor indexeren zal je het vakje Probleemoplossing zien staan. Door op de knop Opnieuw samenstellen te klikken, zal je schijf opnieuw worden geïndexeerd. Pas nadat het indexeringsproces van Windows is voltooid, zal je een toename in zoeksnelheid kunnen ervaren. Windows probeert zijn indexeringstaken pas uit te voeren wanneer je pc niet wordt gebruikt. Je doet er daarom goed aan deze stap uit te voeren voordat je gaat slapen. Nadat je je pc een nacht hebt laten aanstaan, zou de zoeksnelheid hoger moeten zijn.