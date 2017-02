CloudShot is een leuke ervaring. Meteen na de installatie hoef je maar op de PrintScreen-toets te drukken en je muiscursor verschijnt in een kruisje (met x,y-coördinaten). Alles wat je nu te doen staat is met de muis over het gewenste (rechthoekige) schermdeel te slepen. Zodra dat is gebeurd kan je verschillende kanten uit met het gecapteerde schermbeeld. Je kopieert het bijvoorbeeld met één muisklik naar het Windows klembord, van waaruit je het meteen in een willekeurig document kan plakken. Of je bewaart het als bmp, jpg of png op je schijf.

Liever in de cloud? Een druk op de Upload-knop volstaat. Standaard wordt je schermafdruk dan bij de gratis dienst imgur.com bewaard, met een willekeurig gekozen URL (zoals http://i.imgur.com/abCDEfg.png). CloudShot ondersteunt echter ook andere opslagproviders, met name Dropbox, OneDrive, Google Drive (en FTP). Die moet je vanuit het instellingenvenster dan uiteraard wel eerst even autoriseren.

Maar misschien had je de schermafdruk graag eerst nog wat geannoteerd? Ook daarvoor stelt CloudShop een aantal hulpmiddelen ter beschikking, zoals lijnen en pijlen, al dan niet gevulde rechthoeken, ellipsen en tekst.

Je hoeft je overigens niet tot een statische schermafdruk te beperken. De Record-knop laat je toe opeenvolgende frames van het geselecteerde schermdeel in te blikken. Absoluut handig is de mogelijkheid om dat schermdeel automatisch de bewegingen van je muisaanwijzer te laten volgen. Alleen jammer wel dat je zo’n screencast uitsluitend als een geanimeerd gif’je kan laten bewaren.

CloudShot is een zeer gebruiksvriendelijke tool voor wie snel schermafdrukken of eenvoudige screencasts wil maken en die ook online wil bewaren. Wie echter precisiewerk wenst (zoals het exact inblikken van een actief programmavenster of pixelnauwkeurige schermafbeeldingen nodig heeft), klopt toch beter bij een andere tool aan. Het eveneens gratis SniPaste is dan een geschikte kandidaat.