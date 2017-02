Wie zijn computer onder bepaalde voorwaarden wil laten afsluiten kan daarvoor terecht bij het interne Windows-commando shutdown, in combinatie met de Windows Taakplanner. Het wordt echter al een stuk lastiger als je dat wilt laten doen zodra een proces het voor gezien houdt of de CPU minder actief wordt. Niet zo met Lomsel Shutdown – een tool die trouwens méér kan dan alleen maar je pc afsluiten.

Lomsel Shutdown laat zich zeer eenvoudig bedienen: je vindt eigenlijk alle mogelijke opties verzameld in één overzichtelijk hoofdvenster. Allereerst duid je de gewenste actie in een lijst aan (met 17 opties). Je vindt hier items terug als LogoOff, Reboot, Shutdown, Standby, Hibernate, Lock Workstation, Turn Off / On Monitor, Turn On screen saver, Empty Clipboard, Empty Trash, Logoff when Offline, enz.

Vervolgens duid je aan wanneer die actie moet worden uitgevoerd. Dat kan onmiddellijk zijn, maar ook wanneer een nader te bepalen proces het voor gezien houdt of zodra de CPU gedurende x-aantal minuten onder een bepaald percentage terugvalt. Of je geeft aan dat de actie moet worden uitgevoerd na x-aantal seconden dat er geen muis- en toetsenbordactiviteit wordt vastgesteld. Vreemd genoeg zit er geen optie bij om de actie op een welbepaald tijdstip te laten uitvoeren.

Verder kun je nog een aantal opties activeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk een melding te laten verschijnen, een bepaald programma te laten opstarten of applicaties geforceerd te laten afsluiten.