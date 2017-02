GnuPlot is een portable programma dat beschikbaar is voor diverse platformen, waaronder Linux en Windows. Een fraaie grafische interface hoef je echter niet te verwachten: het programma laat zich namelijk aansturen van een terminalvenster. Jawel, commando’s en scripts dus.

Met een enkel commando – zoals bijvoorbeeld plot cos(x) – kun je met GnuPlot al twee- en driedimensionale grafieken creëren. Het resultaat laat zich echter op allerlei manieren finetunen. Je kan bijvoorbeeld het bereik van de x- en y-as wijzigen of de grafiek een andere opmaak meegeven. Dit alles gebeurt dus ook commandogestuurd, maar in het terminalvenster is wel een uitgebreid menu aanwezig waaruit je nagenoeg alle beschikbare commando’s kan selecteren.

Je vindt hier rubrieken terug als Plot, Expressions, Functions, Axes, Chart, Styles, 3D, enz… Elk van deze rubrieken telt telkens een hele reeks (subrieken met) commando’ waaruit je kan plukken.

Commando’s gebruiken

Handig is ook dat de gegenereerde grafiek in een afzonderlijk venster wordt uitgetekend en dat je het resultaat eenvoudigweg via het Windows klembord in een andere applicatie kan plakken of naar een emf-bestand kan exporteren.

Het is uiteraard ook mogelijk diverse commando’s in een script op te nemen. Een aantal van deze scriptbestanden wordt overigens ter demo meegeleverd (via File, Demos open je een demobestand in de map Demo, een submap van de installatiemap van GnuPlot). Je kan zo’n script uiteraard ook altijd zelf aanpassen; meer dan een Kladblok heb je daar niet voor nodig.

Zo’n script is overigens best wel krachtig gezien het onder meer lusscommando’s herkent (do…for). GnuPlot kan tevens overweg met parametrische vergelijkingen, waarbij bijvoorbeeld de functie van de ene variabele bestaat in het wijzigen van een andere. Kortom, voor wie zich de syntax van de scripting eigen wil maken, kan met GnuPlot schitterende grafieken naar boven halen.