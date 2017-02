Een groot deel van de smartphonegebruikers heeft een pincode actief om te voorkomen dat een ander persoon de inhoud van de smartphone kan bekijken. Ook voor eigenaars van een Windows-telefoon is dat het geval. Het blijkt echter een koud kunstje om een pincode te verwijderen op een Windows Phone, zo ontdekte website MSpoweruser.

Iemand met toegang tot de login-opties van een Windows-smartphone kan de aanwezige pincode eenvoudig omzeilen. Wanneer je een pincode wil verwijderen via de normale instellingen, vraagt het besturingssysteem immers niet om de pincode nog een laatste keer op te geven. Iedereen kan zo de pincode van het toestel uitschakelen, zolang de telefoon ontgrendeld is. Wanneer je de pincode probeert te veranderen, vraagt het systeem wel om eerst de oude pincode in te geven.

Volgens MSpoweruser bevindt de fout zich zowel in de herfst-update als in de verjaardagsupdate van het mobiele platform. Het is niet duidelijk of Microsoft aan een oplossing werkt en wanneer die beschikbaar zal zijn, het bedrijf heeft alleszins nog niet gereageerd op het nieuws. Het is altijd een goed idee om een oogje op je smartphone te houden op openbare plekken, met de ontdekking van deze fout ben je beter nog alerter op diefstal of spionage.