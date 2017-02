We lezen het overal: we doen er niet alleen verstandig aan voor elk account een ander wachtwoord te verzinnen, het is zeker ook aan te raden telkens een lang en complex wachtwoord te kiezen. Beter nog dan zelf je wachtwoorden te kiezen laat je dat aan een heuse wachtwoordgenerator over, zoals PWGen.

Wachtwoordbeheerders als LastPass bevatten weliswaar ook vaak een module waarmee je wachtwoorden kunt genereren, maar die zijn doorgaans niet zo flexibel of krachtig als PWGen.

Met PWGen kun je zowel wachtwoorden als wachtwoordzinnen genereren. Bij wachtwoorden kun je niet alleen de lengte instellen, maar ook nog een eigen tekenset opgeven waaruit de generator moet kiezen. De wachtwoordzinnen haalt de tool uit een standaardwoordenboek van iets meer dan 8.000 Engelse woorden. Je hoeft hier alleen het aantal gewenste toevalswoorden in te vullen. Ook de lengte van de woorden kun je opgeven, maar dat onderdeel bleek tijdens onze tests niet goed te functioneren.

Verder is het ook mogelijk de ‘format’ van het wachtwoord te specificeren. Dat doe je met behulp van ietwat complexe symboolstrings. De string “%16u” bijvoorbeeld houdt in dat je een wachtwoord met 16 toevallige hoofdletters (upper-case) wenst. Er zijn symbolen voor klinkers, medeklinkers (telkens hoofdletter of kleine letter), leestekens, diverse soorten haakjes en speciale symbolen. Een ingebouwde helpfunctie geeft je (gelukkig) een overzicht van alle mogelijkheden.

Verder bevat PWGen nog een aantal weinig alledaagse tools. Je kunt bijvoorbeeld de huidige inhoud van het Windows klembord met een wachtwoord versleutelen (en weer ontsleutelen) of een bestand met willekeurig gegenereerde data laten creëren.