Er bestaan tig back-up en synchronisatieprogramma’s, maar wie snel een paar mappen wil back-uppen of met een ander medium wil synchroniseren heeft wellicht voldoende aan een eenvoudig tooltje als SimplySync Backup.

SimplySync Backup behoeft niet eens een installatie, zodat je het ook op een draagbaar medium als een usb-stick kunt gebruiken. Je regelt eigenlijk alles vanuit één programmavenster. Eerst stel je een mappenpaar in – het is trouwens ook mogelijk de gewenste bron- en doelmap naar het venster te verslepen.

Daarna selecteer je een van de vier beschikbare back-upmodi. Bij een ‘common backup’ wordt alles van de bron eenvoudigweg naar het doel gekopieerd, waarbij eventueel al bestaande bestanden worden overschreven. Een ‘strict backup’ gaat nog een stapje verder: data die niet in de bron bestaan, worden ook verwijderd. Een ‘restore mode’ is zowat het omgekeerde van een ‘common backup’: bestanden uit de doelmap worden naar de bronmap gekopieerd, waarbij bestaande data worden overschreven. Ten slotte is er nog de ‘sync mode’: tussen de doel- en bronmap worden dan alleen nieuwe bestanden evenals de nieuwste versies van bestaande bestanden uitgewisseld.

Verder zijn er nog een paar back-upopties, waaronder de mogelijkheid om verborgen bestanden en/of systeembestanden te negeren.

Ietwat ongewoon is dat de mogelijkheid om het (draagbare) programma effectief op je systeem te installeren zich achter de Settings-knop bevindt. En voor wie graag een en ander automatiseert (met behulp van batchbestanden): de tool laat zich ook vanaf de opdrachtregel aansturen met een aantal parameters.