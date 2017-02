VLC Media Player hoeven we je vast niet meer voor te stellen: het is en blijft een van de meest flexibele en populaire videospelers, beschikbaar voor Windows en Mac. De nieuwste versie van VLC (versie 3.0.0) heeft de naam VLC 360 meegekregen en wie denkt dat het iets met 360° te maken heeft, zit helemaal goed!

Voor alle duidelijkheid: de versie die je op de bijhorende link kan downloaden is een ‘preview’. Je moet dus zelf beslissen of je de bestaande, stabiele VLC-installatie door deze vroege vogel wil laten vervangen op je systeem. Wijzelf ondervonden alvast geen merkbare problemen.

Op het eerste gezicht lijkt ongeveer alles bij het oude gebleven – naar de interface (en de menu’s) toe valt alvast weinig nieuws te bespeuren. De grootste nieuwigheid zit dan ook onder de motorkap: ondersteuning voor 360° filmpjes en foto’s, met dank aan Giroptic, maker van VR-camera’s. Je kunt deze 360-graden-video’s met muis en toetsenbord bedienen maar het is wel de bedoeling dat je ze later ook met VR-brillen als de Vive of Rift zal kunnen bekijken.

VLC kan overweg met 360° videos die de ‘spatial video’ specificatie volgen evenals met 360° foto’s en panorama’s die de ‘spherical’ spec volgen. Er is ondersteuning voor voor OpenGL en Direct3D11. Op de website van de makers (http://people.videolan.org/~jb/Builds/360) kun je alvast terecht voor het downloaden van een paar voorbeeldvideo’s (klik op de links en klik vervolgens het pijltje rechtsonder het videobeeld aan) en een 360° panoramafoto.