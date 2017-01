Je pc is nog met een of andere zware download of een stevig videobewerking bezig en je moet weg. Vervelend, want nu kan je je computer niet afsluiten na gedane arbeid (tenzij de tool zelf in een optie voorziet om na afloop je computer alsnog af te sluiten). In zulke situaties kan R.T.G Ninja Shutdown je alsnog van pas komen.

R.T.G Ninja Shutdown is een erg eenvoudige tool. Je vult het gewenste tijdstip in (uur, minuut, seconde en am/pm) en je geeft aan of je je account op dat moment wil laten afmelden, dan wel of je de computer wil laten afsluiten of herstarten. Jammer wel dat je dat tijdstip niet als een ‘offset’ van het huidige moment (bijvoorbeeld over 45 minuten) kan bepalen. Er is tevens een Hide-knop beschikbaar waarmee je het programma kan verbergen, zodat het zelfs niet als een pictogram in de Windows taakbalk of systeemvak verschijnt (je vindt die wel nog terug als proces in het Windows Taakbeheer). Dat kan eventueel nuttig zijn als je de pc bijvoorbeeld (voor jongere kinderen) op een gezet moment wil laten afsluiten.

Er is echter ook een online modus. Die vereist wel je aanmelding bij een online server. Je krijgt dan een eigen pincode te zien en wanneer je die in de lokale tool invult kan je via een browser, ook op afstand, aangeven op welk moment je je pc wil laten afsluiten.

Test deze tool echter wel eerst even uit, want tijdens onze tests bleek die niet op alle computers te werken.