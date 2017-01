Aan de slag

Paint 3D is werkelijk doodeenvoudig, zelfs zonder pen of muis met enkel een touchpad ter beschikking. Bovenstaande pinguïn maakten we op tien minuutjes, enkel gebruikmakend van de bollen en kegels die Paint 3D zelf voorziet. Door de bol-modellen een beetje uit te rekken krijg je verschillende vormen. Met de tekentools konden we in een mum van tijd de kleurtjes aanpassen. Dat onder het 3D-plezier nog het oude vertrouwde Paint schuilt, was ook meteen duidelijk. Zonder enige moeite plakten we het logo van onze website achter het model. Je kan het eindresultaat in 3D bewonderen via deze link (nadat je bent ingelogd met je Microsoft-account).



Paint 3D is enkele maanden voor de lancering al een geweldig leuke tool. Microsoft wilde 3D toegankelijk maken, en is daar in geslaagd. Voor complexe 3D-modellen gebruik je complexe programma’s, voor eenvoudige creaties kan je bij Paint 3D terecht.



Microsoft bewaart op die manier het DNA van zijn originele Paint app. Wie complexe 2D-scenes wilde maken, moest zijn toevlucht zoeken tot Photoshop, maar voor eenvoudige toepassingen volstond de eenvoudige applicatie. Paint 3D is wat dat betreft zelfs minder beperkt als zijn voorganger dankzij verregaande compatibiliteit met zowel 2D- als 3D-bestanden en de integratie met het leuke Remix3D-portaal.



Je kan je creaties zelfs onmiddellijk laten afdrukken langs een 3D-service, rechtstreeks vanuit Paint 3D of het Remix3D-portaal. Tot slot kan je de ganse scene exporteren als een 3D-bestand. Het .stl-bestandsformaat ontbreekt helaas wat compatibiliteit met een eigen 3D-printer moeilijker maakt, maar je kan de beschikbare formaten eenvoudig zelf converteren naar een 3D-model waar je printer mee aan de slag kan.