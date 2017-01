Het Windows Insider-programma is opgericht door Microsoft om feedback over hun OS te kunnen verzamelen van gebruikers buiten het bedrijf. Eens ingeschreven, ontvang je experimentele versies van Windows die je zelf kan testen op hun stabiliteit, waarbij je ook toegang krijgt tot nieuwe functies die nog niet in de officiële software zitten. Het is ook een handige manier om een gratis kopie van Windows 10 op de kop te tikken.

Stap 1: Insider

Je hoeft geen achtergrond als programmeur te hebben om je in te schrijven voor Windows Insider. Hoe actief je je inzet voor Microsofts feedbackprogramma, hangt volledig van jezelf af. Het bedrijf zal je niet afstraffen omdat je hen niet van commentaar voorziet. Surf naar http://insider.windows.com om je aan te melden en klik op get started. Voorwaarde voor je deelname is dat je over een Microsoft-account beschikt. Denk er ook aan dat de upgrade naar Windows 10 enkel uitgevoerd kan worden vanop Windows 7 of 8.

Stap 2: Installeren

Zodra je bent in geschreven, kan je je kopie van Windows 10 aanvragen. Meld je aan op de website en klik bij het vak Windows 10 on desktop op de knop pc. Je komt nu op de installatiepagina voor Windows 10 terecht. Hier download je de tool die de installatie van het besturingsprogramma in goede banen leidt. Je kan eventueel ook een usb-stick of dvd-schijfje gebruiken om de Windows 10-kopie op een andere pc te zetten.