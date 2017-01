Indien je niets aan de DNS-instellingen van je computer hebt veranderd, zal het toestel gebruik maken van de DNS van je internetprovider. Door de servers van Google te gebruiken, kan je echter een stuk sneller surfen.

Stap 1: Telefoonboek

Wanneer je een website wilt bezoeken, dien je de naam van de site in te geven in de adresbalk van je browser. Je computer zal www.clickx.be echter niet begrijpen. Het internet maakt in de achtergrond namelijk gebruik van IP-adressen. Om te achterhalen welke numerieke combinatie past bij de naam die je hebt opgegeven, maakt je computer gebruik van DNS. DNS staat voor ‘domain name system’ en kan je vergelijken met een telefoonboek. De technologie weet immers welk IP-adres toebehoort aan welke naam.

Stap 2: Google DNS

Windows staat standaard ingesteld om automatisch een DNS-serveradres te laten toewijzen, waardoor het terecht zal komen op de servers van je internetprovider. Aangezien Belgische internetproviders niet de snelste DNS-servers hebben en bovendien verschillende websites blokkeren, doe je er goed aan om een ander DNS-adres, zoals deze van Google, te gebruiken. Klik hiervoor met je rechtermuisknop op het netwerkicoon en kies voor Netwerkcentrum openen.

Klik hierna aan de linkerzijde op Adapterinstellingen wijzigen, klik met je rechtermuisknop op de adapter die je gebruikt en kies voor Eigenschappen. In de lijst die zich heeft geopend, zal je Internet Protocol versie 4 zien staan. Klik hierop en kies voor Eigenschappen. Onderaan het nieuwe venster zal Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen aangevinkt staan. Om het DNS-adres te wijzigen, dien je de andere optie te selecteren en bij voorkeurs-DNS-server 8.8.8.8 in te vullen. Geef bij Alternatieve DNS-server 8.8.4.4 op.