Een mindmap is een schema dat de relatie tussen objecten toont en vaak ook de hiërarchie tussen die objecten aanduidt. Deze nogal abstracte uitleg is meteen een goed voorbeeld van waarom beelden soms een stuk behulpzamer zijn dan gewone tekst. Zoek je naar software om mindmaps of andere soorten schema’s eenvoudig aan te maken, dan kom je onvermijdelijk terecht bij XMind. De software is zowat de standaard in deze niche.

Wanneer je XMind 8 hebt gedownload, krijg je de mogelijkheid om zelf van nul mindmaps te maken, of om via sjablonen te werken. Je klikt hiervoor op file en selecteert ‘new…’ om een blauwdruk te kiezen. Naast de standaard mindmap kan je ook opteren voor organogrammen, flowcharts, boomschema’s en andere basisstructuren. Een sjabloon is beschikbaar in thema’s met verschillende lay-outs, zodat je kan gaan voor een professionele of informele look. Klik je op templates, dan krijg je nog specifiekere sjablonen voorgeschoteld, zoals een schema voor een business plan, voor een boekbespreking, een lessenrooster, een workflow-diagram of zelfs een party-planner.

De templates zijn erg handig om snel van start te gaan. Van een nul beginnen in XMind is een pak uitdagender, maar de gestroomlijnde interface helpt om je weg te vinden tussen de verschillende tools. Je eerste eigen diagrams zullen er waarschijnlijk niet zo clean uitzien als de geprepareerde sjablonen, maar oefening baart kunst. XMind geeft je de mogelijkheid om hyperlinks en voetnoten aan je schema’s toe te voegen. Het programma bevat daarnaast uitgebreide mogelijkheden om je werk via sociale media of andere communicatiekanalen te delen. De ontwikkelaar voorziet trouwens zijn eigen cloudopslag via Xmind Cloud, deze je kan gebruiken als je een account aanmaakt.