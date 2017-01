Score: 9/10

Prijs: €1929

PROS Stil en licht

Toetsenbord

Schermkwaliteit

Modulair systeem

Aansluitingen

LTE CONS Mindere prestaties door CPU

Heel duur

De Thinkpad X1 Tablet is Lenovo’s versie van de Surface Pro 4 van Microsoft. De tablet heeft een flexibele klep die als stand dienstdoet, terwijl het toetsenbord via een magneetcontact zowel onderaan als een stukje vooraan vastklikt. Dat zorgt ervoor dat het toetsenbord een beetje hoger komt te staan, wat de typervaring gelijkaardig maakt aan die van een laptop. Bovendien is het geheel erg rigide. Het stevige toetsenbord moet nauwelijks onderdoen voor Lenovo’s beste laptoptoetsenborden.

Core M

Lenovo kiest voor een Intel Core m7-processor. Daarmee boet je in aan prestaties tegenover een CPU uit de Core i-line-up, al zorgen de 8 GB aan RAM en de grote SSD van 500 GB voor een vlot systeem dat voor de meeste gebruikers ruim voldoende pk’s herbergt. Dankzij de ventilatorloze koeling is de tablet wel muisstil.

Achter het klepje om het toestel recht te houden kan je een simkaart kwijt. Combineer dat met een laag gewicht, en de compacte X1 Tablet is een ideale compagnon voor wie vaak onderweg is. Lenovo rust zijn toestel net als de Surface uit met een pennetje. Het mooie scherm telt 2.160 x 1.440 pixels.

Ook hier gaat de fabrikant voor een professionele insteek, waardoor je Windows 10 Pro meekrijgt. Dat weerspiegelt zich spijtig genoeg ook in de prijs. Hoewel de X1 Tablet erg vergelijkbaar is met pakweg de Surface Pro 4, betaal je wel een stuk meer voor deze configuratie.

Modulair

Voor een kleine 200 euro extra geeft Lenovo je een productiviteitsmodule die de laptop extra aansluitingen, maar ook extra autonomie geeft. De module maakt het hele toestel plots wel logger en dikker, maar doet het tegelijkertijd nog meer als een laptop aanvoelen. Het modulaire concept maakt de X1 Tablet misschien wel de beste Surface op de markt. Dat zal je bankrekening helaas geweten hebben.