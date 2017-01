Doordat Windows verwijderde bestanden in de prullenbak bewaart, kan je bestanden weer uit de dood doen herrijzen. Dat is handig wanneer je per ongeluk het verkeerde document verwijdert of je bedenkt. Net als bij een prullenbak in de echte wereld komt er een moment waarop je de vuilnisbak van Windows moet legen. Met behulp van de juiste commando’s kan je dit proces in Windows 10 automatiseren.

Stap 1 / Powershell

Om automatisch de prullenbak leeg te maken, kan je gebruik maken van twee types commando’s. In de eerst plaats kan je de opdrachtprompt van Windows gebruiken. Het is echter eveneens mogelijk om PowerShell in te zetten. Wanneer je de opdrachtprompt gebruikt om je prullenbak te ledigen, heb je administratorrechten nodig. Daarom zullen we voor deze toepassing de Windows PowerShell gebruiken. Je kan de applicatie openen door PowerShell te typen in het zoekvenster en op de juiste applicatie te klikken. Typ in het venster Clear-RecycleBin en druk op enter. Wanneer je hierna ter bevestiging Y typt, zal je prullenbak worden leeggemaakt.

Stap 2 / Opstartmap

In de voorgaande stap diende je nog steeds handmatig een commando uit te voeren, telkens wanneer je je prullenbak wilt leegmaken. Er bestaat een erg eenvoudige manier om het commando automatisch te laten uitvoeren. Klik met je rechtermuisknop op het Windows-icoon en kies voor Uitvoeren. Een venster zal zich openen, waarin je shell:startup dient te typen. Eenmaal je op OK hebt geklikt, zal Windows verkenner zich openen in de opstartmap. Alle applicaties die hier staan, worden automatisch opgestart wanneer je je pc inschakelt. Klik met je rechtermuisknop in het venster, kies Nieuw en klik op Snelkoppeling. Onder Geef de locatie van het item op dien je het commando cmd.exe /c PowerShell.exe –NoProfile –Command Clear-Recyclebin –c -Force te typen. Klik hierna op Volgende en tot slot op Voltooien. De code die je hebt opgegeven, zal PowerShell starten en het Clear-Recyclebin-commando uitvoeren. Dat gebeurt telkens wanneer je je computer opstart.

Stap 3 / Takenplanner

Door je prullenbak leeg te maken bij het opstarten, weet je niet zeker wanneer dat zal gebeuren. Bovendien zal je pc trager opstarten wanneer er meer taken en software in de opstartmap staan. Daarom kan je er eveneens voor kiezen om de prullenbak op welbepaalde momenten te laten ledigen. Typ taakplanner in het zoekveld van Windows en druk op enter. Een venster zal zich openen, waar je aan de linkerzijde op Task Scheduler-bibliotheek dient te klikken. Kies hierna aan de linkerkant voor Basistaak maken. Allereerst dien je de taak van een naam te voorzien. Klik hierna op Volgende, kies hoe frequent de taak moet worden gestart en geef een tijdstip op. Zorg ervoor dat Een programma starten is aangevinkt en klik andermaal op Volgende. Onder Programma/script dien je cmd op te geven. Vul bij Parameters toevoegen /c PowerShell.exe –NoProfile –Command Clear-Recyclebin –c –force in. Wanneer je op Voltooien klikt, zal de taak worden aangemaakt.

Stap 4 / Testen

Nu je weet hoe je ervoor kan zorgen dat je prullenbak automatisch wordt leeggemaakt, vraag je je misschien af hoe je moet achterhalen of de taak daadwerkelijk werkt. Uiteraard kan je wachten tot het opgegeven tijdstip en nakijken of je prullenbak leeg is, maar er bestaat eveneens een manier om de werking van je code onmiddellijk te controleren. Bij de taakplanner dien je je taak te zoeken in de Task Scheduler-bibliotheek. Klik met je rechtermuisknop op de taak en kies voor Uitvoeren. Je prullenbak zou nu leeg moeten zijn.