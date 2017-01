MiTeC Task Manager Deluxe 2.4.1

Wil je weten welke processen en services op de achtergrond actief zijn, of welke programma’s veel beslag leggen op je processor, harde schijf of netwerkverbindingen, dan klop je wellicht aan bij het ingebouwde taakbeheer van Windows. MiTeC Task Manager Deluxe is echter een krachtig(er) alternatief.

MiTec Task Manager Deluxe, beschikbaar in een 32-bits en een 64-bits versie, behoeft niet eens een installatie, zodat je het ook rechtstreeks vanaf een usb-stick kan draaien. Na de opstart valt het al meteen op: de tool puilt uit van de informatie.

Het hoofdvenster bestaat uit een 8-tal tabbladen, waarop je telkens andere informatie te weten komt. Zo krijg je op het tabblad Processes een detailoverzicht van de actieve processen, met onder meer de PID, de naam, 32-bits of 64-bits, het CPU-verbruik en een korte beschrijving. Onderaan vind je echter nog een aantal knoppen terug die je nog meer nuttige informatie of functies verschaffen voor elk geselecteerd proces. Via de knop Monitor bijvoorbeeld kom je te weten hoeveel en welke threads dit proces actief heeft, welke (dll-)modules het gebruikt, wat de gebruikte handles zijn enz.

Op het tabblad Services bekom je vergelijkbare informatie voor de geïnstalleerde services (en ook drivers als je die in het filter activeert). Bij Autoruns dan weer verneem je welke programma’s er automatisch met Windows actief worden en op welke manier (en waar) ze precies worden opgestart. Verder krijg je nog in real time en ook uitgetekend in grafieken het netwerkverkeer, de schijfoperaties, het geheugen- en processor-gebruik te zien.

Kortom, deze alternatieve taakbeheerder is zeer uitgebreid en informatief. Het programma mikt duidelijk op de gevorderde gebruiker, wat niet wegneemt dat enige contextgevoelige hulp bij de diverse onderdelen welkom zou zijn. Of weet jij zo voor de vuist weg wat precies mutexes en semaphores zijn? (En voor wie nu brandt van nieuwsgierigheid: je vindt het verschil heel plastisch toegelicht op www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-mutex-and-a-semaphore).