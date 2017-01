Verlaat je wel vaker de comfortabele GUI-omgeving van Windows om je uit te leven op de Spartaanse opdrachtregel van een CMD, een PowerShell of een Linux bash-shell? Dan heb je vast wel iets aan ConEmu, een afkorting van ‘console emulator’.

Voor alle duidelijkheid: het portable programma ConEmu is geen shell en biedt dus ook geen typische shell-uitbreidingen of -functies aan als remote access, autovervollediging via de TAB-toets of een opdrachtenhistoriek. ConEmu is een zuiver consolevenster waarin je je favoriete shells kunt draaien, elk op een ander tabblad. Elk van deze tabbladen kun je van een eigen naam voorzien, met een muisklik dupliceren, andere tekst- en achtergrondkleuren meegeven, snel het bijhorende proces afsluiten, enz.

Standaard zijn al een aantal shells beschikbaar vanuit ConEmu, zoals cmd en PowerShell, beide zowel met als zonder administratorrechten. Verder vind je hier ook een Linux Bash-shell terug, evenals Chocolatey en een helpfunctie met ansi-kleuren.

Het is echter perfect mogelijk andere shells of tools toe te voegen, zoals Putty of Just install. Daarbij kun je alle onderdelen en parameters evenals het uitzicht van het consolevenster geheel op eigen smaak afstemmen. Deze instellingen mikken echter duidelijk op de gevorderde gebruiker, maar wie anders heeft ook behoefte aan meervoudige consolevensters…