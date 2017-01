Op het internet vind je tal van schijfkopiebestanden, gewoonlijk in het ISO-formaat en meestal met een of andere Linux-distributie. Zo’n schijfkopiebestand aan een virtueel station koppelen is één mogelijkheid, maar je kan die ook op een live medium als een cd/dvd of usb-stick plaatsen. Dat doe je bijvoorbeeld met Passcape ISO Burner.

Passcape ISO Burner is een portable tool en de makers stellen heel expliciet dat ze met het programma op niet-gevorderde gebruikers mikken. In het hoofdvenster verwijs je eerst naar het bronbestand – zoals de naam van de tool al aangeeft kan die alleen met ISO-bestanden overweg – en geef je tevens aan of je die naar een cd/dvd dan wel naar een usb-stick wil branden. Branden naar een cd/dvd kan met de ingebouwde module of met een externe brandtool naar keuze. Een andere optie is nog dat je het ISO-bestand uitpakt naar een map op je schijf.

Opteer je voor het branden naar een cd/dvd (met de ingebouwde module), dan heb je weinig opties. Standaard is de buffer under-run protectie geactiveerd evenals de Quick erase-modus (ingeval het om een herschrijfbare dvd gaat), maar je kan deze opties dus uitschakelen als je dat wenst.

Ga je voor een usb-stick dan moet je kiezen uit maar liefst zes partitieschema’s: de standaardoptie BIOS of UEFI CSM (voor maximale compatibiliteit), FAT32 for BIOS of FAT32 for UEFI (vooral met het oog op wat oudere pc’s), NTFS MBR for BIOS, NTFS MBR for UEFI en NTFS GPT for UEFI. Heb je eenmaal het geschikte partitieschema geselecteerd, dan rest er je nog weinig anders te doen dan de juiste usb-stick te selecteren en te hopen dat de stick effectief opstart op het beoogde systeem.