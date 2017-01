Microsoft Flow heeft veel weg van IFTTT: gebeurt er iets op je computer – je krijgt bijvoorbeeld een mailtje aan – dan kan je Flow zo instellen dat deze hier onmiddellijk op reageert door een bepaalde taak uit te voeren. Zo kan je een deel van je digitale werk automatiseren. Er kruipt wat tijd in om alles juist te configureren, maar die kan je nadien terugverdienen met alle acties die je zelf niet meer hoeft uit te voeren. Handig aan Flow is dat je meerdere acties aan een gebeurtenis kan koppelen, in tegenstelling tot IFTTT. De dienst zit nog in een bètafase en is enkel in het Engels beschikbaar.

Stap 1 / Aanmelden

Ga naar http://bit.ly/2cjniPF om je aan te melden voor de software. Een Office 365-account hebben, is noodzakelijk, want een standaard Microsoft-account is (nog) niet bruikbaar binnen het programma. Wanneer je de eerste keer inlogt, vraagt Microsoft je of het oké is om de gebruikersdata van je account in te zetten voor het optimaliseren van het programma. Netjes van het bedrijf, maar het geeft je ook geen andere keuze dan op accept te klikken. Daarna kom je op de webstek van Flow terecht, waar onder de knop my flows al je actieve automatiseringen komen te staan.

Stap 2 / Bladeren

Een automatiseringstaak instellen, in het programma een ‘flow’ genoemd, kan je op twee manieren. Ofwel begin je van nul en steek je zelf een flow in elkaar, of je bladert door de verschillende flows die Microsoft zelf al ter beschikking stelt. We lichten eerst die laatste methode toe, omdat het de eenvoudigste is. Tik een woord in via het zoekvenster, of klik op de knop browse om het archief te bekijken. Binnen de browse-pagina kan je de resultaten nog filteren op bepaalde onderwerpen, zoals e-mail, productivity of events and calendar. Stuit je op een geschikte flow, dan hoef je er enkel op te klikken en use this template te selecteren. Vervolgens moet je diensten activeren die Flow aan elkaar zal koppelen, waarbij je Microsoft opnieuw toestemming moet geven om die info te gebruiken. Optioneel zal je het programma ook moeten wijzen naar specifieke mappen of woorden.

Stap 3 / Flow creëren

Om zelf een flow aan te maken die je niet terugvindt in het Microsoft-archief, open je my flows. Klik op de knop create from blank om aan de slag te gaan. Allereerst moet je een trigger selecteren, de gebeurtenis die de taak in gang zet. Geef je taak een naam bovenaan bij flow name. In het zoekveld van de pagina vind je alle mogelijke gebeurtenissen waar Microsoft Flow op kan reageren. Klik vervolgens op new step en geef aan of je nog een voorwaarde, een actie, of andere parameter wilt toevoegen. Kies je voor een actie, dan krijg je opnieuw een zoekvenster met alle mogelijke opties. Om een flow te voltooien kies je vervolgens voor create flow en done, wil je nog een extra stap toevoegen dan klik je wederom op new step.

Stap 4 / Aanpassen

Merk je tijdens het werken dat de automatisering niet zo soepel verloopt, of dat je de voorwaarden wilt aanpassen? Navigeer naar de my flows-pagina en klik bij de specifieke taak op het pen-icoontje om veranderingen door te voeren. Je kan de flow ook tijdelijk uitschakelen via de aan/uitknop die je hier terugvindt. Verwijderen kan via de delete-knop, gesymboliseerd door de vuilnisbak. Onder de knop activity bovenaan het scherm kan je controleren wanneer flows geactiveerd zijn geweest of op obstakels zijn gestoten.