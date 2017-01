Windows op een budget

Er zijn twee grote categorieën van budgetlaptops. Ofwel is prijs echt de belangrijkste factor en zoek je naar de goedkoopste Windowslaptop die naam waardig. In de praktijk zoek je dan in een prijscategorie van 500 tot 600 euro. Het kan ook dat de prijs een grote rol speelt, maar ook andere prioriteiten zoals draagbaarheid van belang zijn. Dan ga je in de praktijk al snel over de 600 euro, al kan 750 gerust de bovengrens zijn.

Minimumspecificaties

Voor de ultieme budgetlaptop moet je rekening houden met enkele minimumvereisten. Wil je een ‘echte’ laptop, dan heb je minstens een Intel Core i3-processor nodig. Windowstoestellen met Intel Celeron of Atom-processors zien er vaak uit als echte laptops, maar in de praktijk zijn het veredelde Windowstablets met een toetsenbord en zal je de dingen na enkele maanden haten voor hun traagheid. Toestellen met AMD-hardware zou ik op dit moment even niet aanraden. Binnenkort pakt AMD uit met nieuwe processors, maar de hedendaagse generatie is een stuk minder efficiënt dan vergelijkbare Intelprocessors.

Budgettoppers

Mooier doosje

Acer en Lenovo zijn de koningen van het absolute budgettoestel. Deis voor 549 euro een fijne keuze. Dat toestel combineert een Core i3-processor met een SSD voor heel snelle laadtijden en 8 GB aan RAM, zodat je flink kan multitasken. Voor doorsnee computergebruik is deze laptop zeker snel genoeg. Opvallend is het 15,6 inchscherm. Ondanks de erg lage kostprijs voor een Windowslaptop krijg je toch een full HD-resolutie mee. Natuurlijk maakt Acer hier en daar compromissen om de lage prijs mogelijk te maken. De schermtechnologie is goedkoper, zodat de kijkhoek van het display beperkt is. Verder is de laptop niet echt mooi maar vooral aan de dikke kant. Van de batterij hoef je evenmin veel te verwachten. Die minpunten zijn echter eigen aan alle toestellen in deze prijsklasse.Mag het toch iets meer kosten, dan schiet de Lenovo IdeaPad 510S-13ISK er bovenuit. Voor 749 euro koop je een laptop met een Core i5-processor, 8 GB aan RAM en een SSD van 128 GB. De processor is een stuk krachtiger dan die van de Acer, zodat je zwaardere software zoals fotobewerkingsprogramma’s kan draaien. Het scherm is kleiner, maar heeft dezelfde hoge resolutie. Vooral het ontwerp is hier echter een pluspunt: de laptop weegt met anderhalve kilo meer dan een kilogram minder dan de Acer. Ook de batterij is een stuk beter, wat de Lenovo een betere kandidaat maakt voor een draagbaar budgettoestel. Er zijn natuurlijk tal van andere opties. In deze prijsklasse zoek je naar capabele standaardlaptops die veel voor hun geld bieden. Overweeg je een ander toestel, kijk dan zeker na of de processor krachtig genoeg is en of de systeemschijf een SSD is. Anders zal het toestel veel trager gaan dan wenselijk is en overweeg je beter een Chromebook.