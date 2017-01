Stretchly 0.5.1

Wie te lang achter zijn computer zit kan uiteindelijk allerlei kwalen ontwikkelen, vaak samengevat onder de noemer KANS (klachten aan arm, nek en schouder). Niet zo aangenaam en dus best te vermijden. Stretchly is een klein tooltje dat daarbij kan helpen door je aan te manen – of te verplichten zelfs – regelmatig een korte pauze te nemen.

Strechtly, dat voor diverse platformen beschikbaar is, zorgt ervoor dat je op regelmatige tijdstippen aan een korte pauze herinnerd wordt terwijl je op de pc aan het werken bent. Standaard krijg je om de 10 minuten een pop-upvenster te zien met een geluidje. Na 20 seconden verdwijnt dat automatisch weer. De derde ‘microbreak’ op rij wordt echter vervangen door een wat langere pauze van 5 minuten. Als je dat zo instelt zorgt Stretchly ervoor dat je deze pauzes niet kan onderbreken.

Je kan de duur van deze pauzes evenals de tussentijd echter naar wens instellen. Verder kan je ook nog het begeleidend geluidje kiezen (er zijn drie geluidjes beschikbaar) en het kleurenschema instellen (je kan uit vijf thema’s kiezen).

Meer opties zijn er eigenlijk niet, maar wie Stretchly installeert en de pauzes goed benut (bijvoorbeeld door intussen ademhalings- of bewegingsoefeningen uit te voeren; Stretchly geeft hiervoor de nodige suggesties tijdens de pauzes), kan er ongetwijfeld zijn profijt uit halen.